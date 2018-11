Redes sociales: 4 consejos para evitar la trata y explotación sexual

¿Sabe cuántos contactos tiene su hijo o hija en sus redes sociales? Si tiene muchos que supere el número de amigos y familiares conocidos debe estar alerta pues entre ellos podría haber un desconocido que busque captar adolescentes y niños para la trata de personas y explotación sexual.

Sanchía Zucker, especialista de CHS Alternativo, ofreció cuatro consejos para que los padres de familia sepan cómo informarse sobre las actividades y comunicaciones que realizan sus hijos en Internet y redes sociales, sin invadir su espacio personal.

1. Es necesario que los padres de familia se empoderen en línea para cerrar la brecha digital que tienen con sus hijos. Deben conocer las configuraciones de seguridad que existen en todas las redes sociales para impedir que la persona menor de edad deje en público toda su información. También es necesario manejar la dinámica de los juegos en línea.

2. Dialogo abierto. Lo más importante es establecer una relación de confianza con su hijo o hija para conversar sobre su actividad diaria. Si se les prohíbe el uso de las redes sociales abrirá un perfil secreto o modificará la privacidad para restringirle información.

Explore Internet con sus hijos, y empiece el diálogo tanto sobre los beneficios del uso de internet como de los riesgos.

3. Establezca horarios. Elabore un itinerario consensuado de actividades de su niño, niña o adolescente en el que considere un momento adecuado para que use equipos tecnológicos conectados a Internet, de manera que no interfiera con sus relaciones o responsabilidades diarias y, sobre todo no se aísle por el exceso de tiempo dedicado a Internet.

4. Ser vigilantes. Observe con detenimiento el comportamiento de sus hijos cuando están en línea o cuando están sin conexión para identificar potenciales indicios de que su hijo está en una situación de explotación.

Algunos comportamientos que más se evidencian son: ponerse triste o preocupado después de recibir mensajes o conectarse, exceder el tiempo de conexión, navegar por la madrugada, tener muchos contactos de personas desconocidas, hasta pedir mayor privacidad para el uso de sus equipos.

Niños en riesgo

En los últimos tres años el promedio de denuncias por trata o explotación sexual se ha duplicado respecto a los años anteriores, según el Ministerio Público.

Entre el 2014-2017 se identificaron que el 22% de casos fueron por explosión, y utilizaron las redes sociales como medio de captación.

Los casos de trata de personas para la producción de pornografía infantil y el involucramiento de grupos de crimen organizado de tratantes en la distribución de este material, también aumentó.

En la actualidad los niños entran en contacto con el mundo digital a una edad muy temprana. Según el INEI el 49.9% de peruanos entre 6 y 17 años usa Internet, lo que incrementa el riesgo de entrar en contacto con potenciales agresores sexuales.