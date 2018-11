Hospitales sin unidades especiales para quemados

Redacción La República

La Defensoría del Pueblo (DP) ha puesto sobre el tapete a los centros hospitalarios del Seguro Social en Salud (EsSalud) y del Ministerio de Salud por la falta de unidades especializadas para casos de personas quemadas.

El jefe de la DP en Piura, César Orrego Azula, calificó de inadmisible que los nosocomios de las regiones de Piura y Tumbes no cuenten con unidades de cuidados intensivos para pacientes con quemaduras.

Inclusive dijo que no cuentan con áreas para enfermedades cardiovasculares y traumatológicas, así como de atención especializada a la población neonatal.

Orrego Azula manifestó que los pobladores de esas localidades de la zona norte esperan, desde hace ocho años, las mejoras necesarias en los establecimientos de salud.

La Defensoría del Pueblo pudo comprobar la semana pasada esta grave situación, en el caso de una ciudadana de 50 años de edad, quien tuvo que ser referida desde el Hospital “Carlos Cortés Jiménez de EsSalud” de Tumbes hasta el nosocomio “José Cayetano Heredia” de Piura.

La paciente presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo. Sin embargo, en el establecimiento de Tumbes no se contaba con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para quemados.

En Piura la afectada tampoco pudo ser atendida de manera adecuada, ya que el “José Cayetano Heredia” de nivel III tampoco contaba con una UCI para quemados.

Las gestiones realizadas por la DP de Piura con las autoridades regionales y nacionales de EsSalud permitieron que la víctima finalmente sea trasladada vía aérea a Lima.

Igual situación

Orrego Azula sostuvo que la falta de unidades especializadas para quemados en los establecimientos pertenecientes a EsSalud también se presenta en el caso de los centros hospitalarios del Ministerio de Salud en Piura y Tumbes.

Expresó que el problema va más allá de lograr el traslado de los pacientes. “Es evidente que en Piura no estamos preparados para atender este tipo de casos, afectando el derecho a la salud y compromete seriamente el derecho a la vida”, puntualizó. Dijo que las unidades de transporte aéreo no siempre están disponibles y son muy costosas.

Por otro lado, afirmó que es alarmante para la Defensoría del Pueblo que en la actualidad no existan servicios de salud de ese tipo, siendo Piura y Tumbes dos regiones importantes del norte del país, con una población conjunta que supera los dos millones de habitantes.

Pedido

La Defensoría del Pueblo ha demandado la construcción del Hospital de Alta Complejidad de EsSalud en Piura, para garantizar el derecho a la salud de los pacientes con quemaduras u otras afecciones de urgencia.