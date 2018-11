Mariano Rey: Uno escucha la música que necesita [VIDEO]

Arequipa. ¿Si fueses a una isla solitaria y tendrías que elegir cinco discos, qué llevarías? Mariano nos responde por mensaje de voz desde Buenos Aires. La interrogante es compleja para un melómano consumado como él. Es el intento burdo de trasvasar un lago por una tubería. No obstante a ese imposible se somete el músico. Nos dice que primero elegiría un disco de tango, otro de jazz clásico, la bellísima Sinfonía n.° 6 ("La pastoral") de Beethoven, Schubert en canto, rock británico y argentino que le gustan mucho.

A esa dotación le añadiría músicas del mundo, aquellas que calman el alma en tiempos de turbulencia.

Rey toca clarinete. Comenzó a los seis años. Tiene en su haber varios discos. Música argentina para clarinete y orquesta obtuvo en 2015 un Gardel, el reconocimiento artístico más importante que se otorga en Argentina a los artistas. Colaboró en discos de Charly García, Fito Páez. Le encanta el rock argentino, una movida cimentada en los ochenta y que se expandió por el continente. ¿No crees que el rock argentino no se renovó?

-Son épocas y códigos distintos. Después de Charly, Fito, Spinetta, David Lebón, las intensidades son distintas. Lo ocurrido en la década del setenta en Estados Unidos es irrepetible y es pretender que eso siga vivo- responde.

Rey hará un dúo con Marcela Roggeri en el Hay Festival de Arequipa; él en el clarinete y ella en piano; desde una perspectiva clásica abordarán la música popular y la clásica.

Ambos son muy eclécticos, con personalidades fuertes que se respetan uno al otro en el escenario, dice Mariano Rey sobre la presentación el 8 de noviembre en el Teatro Municipal.

Sin duda el tango formará parte del repertorio. En esta música, el clarinete juega un papel crucial. La vieja guardia utilizaba este instrumento incluso antes que el bandoneón.

Radio y plataformas

El clarinerista nacido en Mar del Plata no solo se dedica a la música activa. También trabaja en la Radio Nacional argentina con un programa llamado "Los Sonidos del Viento". Para él, esta experiencia ha sido notable. Parte de ese público al que no ve cuando está metido en la cabina y sentado en un micrófono lo reconoce en la calle. “Mirá, vos sos Mariano Rey, el conductor de 'Los Sonidos del Viento', te escucho siempre”, le dicen.

Su programa radial es variado. Nutre su pauta con música clásica, folclore de distintas culturas, para bandas, conciertos de solistas, música de cámara. "Todo tipo de conciertos que no son habituales de escuchar, hasta inclusive yo mismo me sorprendo de no conocerlos y de encontrar ahí una riqueza infinita".

La relación con el público es afectuosa, nos dice Mariano. Eso lo aprecia en las llamadas telefónicas llenas de afecto, interrogantes y hasta a veces correcciones.

Rey también opina sobre las plataformas digitales, alternativa para difundir la música que a veces es negada en radios. Recomienda adaptarse a la época pero haciéndolo con calidad. El músico utiliza el siguiente ejemplo para ser más preciso: "Es como cuando un alumno tiene virtudes y tiene cosas todavía por aprender. Yo alargaría las virtudes para exponerlas y resaltarlas y trabajaría mucho de esos detalles que falta perfeccionar".

Para él, el músico tiene que caminar con lo que hay. Y si un artista no recibe dinero directo con estas plataformas, hay formas de hacer las regalías. "Es probable que el hecho de que la gente te escuche es una regalía y si vos la sabés manejar, ella puede dar más que la venta de un disco".

¿Qué genera la música de cámara sin interpretación vocal? ¿Se convierte en terapéutica para el alma?, preguntamos.

Desde la intimidad de los dos instrumentos, se puede hacer una cantidad de colores en los pianísimos, en la suavidad de esos matices. Esos matices pueden llevar a la mente a estados calmos u opuestos. Los dos instrumentos dan una energía muy potente. La música es transportadora de los momentos que necesitamos vivir, uno escucha la música que necesita para un momento.