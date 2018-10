Fiscalía solicitó cárcel para sacerdote acusado de violar a menor.

El titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga, Jorge Abad Contreras, pidió quince años de prisión para el cura Félix Pariona Huacre por los delitos de violación sexual y actos contra el pudor en agravio de la menor A.L.L

La acusación la sustentó señalando que el cura habría perpetrado ambos delitos con violencia, y bajo amenazas, en las instalaciones del Seminario San Cristóbal de Huamanga, donde convivía con la víctima.

El caso lo verá un juez de Investigación Preparatoria par su calificación y luego de ello pasar a control de acusación.

Testimonio

De los tocamientos indebidos, Félix Pariona, quien vivía en el Seminario, al igual que su víctima, pasó a la violación sexual. La primera vez ocurrió en julio de 2016. Hasta diciembre de ese año, el clérigo asaltó sexualmente siete veces a la jovencita en su habitación asignada en el establecimiento religioso.

El sacerdote amenazó con lanzar a la calle a sus padres si A.L.L. denunciaba los abusos sexuales. “Yo soy el que manda aquí, gracias a mí tu mamá trabaja, gracias a mí a tu papá no lo hemos botado, gracias a mi ustedes comen”, le dijo Pariona, según la versión de A.L.L.

“Me decía que esto iba a quedar entro los dos siempre. ‘Yo no le voy a decir a nadie, tú no le avises a nadie’, me decía. Cada vez que me agarraba fuerte yo le decía por favor suéltame, y él lo sabe muy bien.... A mi cada vez que me agarraba se me ponía la piel rara”, declaró la muchacha.

