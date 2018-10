Huánuco: menor convive con su padrastro que abusó sexualmente de ella

Una menor de 17 años fue abusada sexualmente por un agricultor, quien sería su padrastro, y aún sigue conviviendo con él porque el Ministerio Público no ha realizado las diligencias respectivas del caso, el cual habría sido archivado. El hecho ocurrió en Huánuco.

Su tormento es a diario pues quedó embarazada tras sufrir la violación de su padrastro e incluso el sujeto habría asistido al parto.

Según la joven identificada con las iniciales E.A.C.P (17), hace 9 meses su padrastro, identificado como L.U.A. (38), llegó hasta Lauricocha, donde se realizaba un campeonato familiar.

La menor que aún era una escolar regresaba de su colegio a su vivienda cuando el agricultor se le acercó y le dijo “vamos al campo”. Ella se negó, pero el hombre la tomó de la mano y le dijo que era el momento de “volverse mujer”.

Al llegar a un descampado, la menor comenzó a gritar y pedir auxilio, pero nadie la escuchó. El hombre le tapó la boca y abusó sexualmente de ella. Luego de ultrajarla, el campesino la amenazó y le dijo que no le contara nada a su mamá porque, de lo contrario, la pegaría con un garrote.

La menor no contó este hecho en el preciso momento, pero meses después decidió denunciar al sujeto ante el Ministerio Público de la provincia de Lauricocha. "No me pasa pensión, tampoco se hizo cargo de los gastos de nacimiento”, dijo la menor al diario Correo.

Sin embargo, no existe ninguna orden de prisión preventiva contra el sujeto. “La menor ve todos los días a su violador, pero hasta que no se tenga una denuncia de detención, él puede continuar con su vida”, dijo uno de los familiares de la menor.