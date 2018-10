Aceptó cita por aplicativo, pero termina brutalmente golpeada y casi violada [VIDEO]

La intención de una joven por conocer nuevos amigos terminó por hacerle pasar uno de los peores momentos de su vida cuando aceptó la cita en Miraflores de un ciudadano egipcio a través del aplicativo Tagged.

Según contó la joven al programa Beto a Saber, ella acordó reunirse con el hombre en el mencionado distrito hasta donde él llegó a bordo de su lujoso auto. Una vez adentro, Ammar Mahmoud Anwer Yousif, como la denunciante testificó ante la policía, intentó besarla a la fuerza y metió su mano por debajo de su vestido para tocarle su parte íntima.

“Recuerdo lo que me pasó, nadie merece que otra persona lo agreda. (...) Me golpeó en la parte izquierda del rostro, también me hizo heridas en la mano. (...) No quiero que este individuo nunca más golpee a otra mujer”, narró entre lágrimas la muchacha, quien prefiere ocultar su rostro.

La denunciante indicó que intentó defenderse dándole un manotazo en el rostro al egipcio mientras gritaba desesperadamente en busca de ayuda, sin embargo, a pesar que era jaloneada de los cabellos nadie de los transeúntes se paró a defenderla.

Entonces, ella logró bajar y empezó a grabar a su agresor con el celular hasta que llegó el personal de serenazgo, la cual llevó hasta la comisaría de Miraflores al sujeto, quien, según el citado programa televisivo, sería un diplomático.

Por otro lado, la joven contó que otra mujer la ha llamado para persuadirla de retirar su denuncia. Se trataría nada menos que la esposa del violento sujeto de 22 años.

Ahora, la víctima cuenta que sufre intensos dolores en diversas partes del cuerpo, los cuales se agravan cada día más por lo que ha empezado a tomar analgésicos. Ella espera que se haga justicia.