VES: asesinan a hombre y amenazan a familia para que no los denuncien [VIDEO]

Indignante. Unos delincuentes asaltaron y asesinaron a un hombre de 26 años cortándole el cuello con un vidrio, en el distrito de Villa El Salvador. Y como si no fuera suficiente, los sujetos han amenazado de muerte a los deudos para que no los denuncien.

La víctima fue identificada como Richard Briones Espinoza, quien estaba con su amigo Richard Huamán al momento de ser asesinado por unos sujetos que bajaron de una mototaxi. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Revolución y Mariátegui.

El amigo de la víctima reveló que Briones Espinoza y él salieron de la discoteca cuando fueron interceptados por dos hombres y una mujer.

Uno de los desconocidos le cortó el cuello a Briones Espinoza y luego huyó con sus cómplices. Huamán trasladó a su amigo en una moto al hospital de Villa El Salvador, pero fue demasiado tarde.

Al mismo nosocomio también llegaron dos de los delincuentes, uno de ellos presentaba una herida en la mano y, al ser reconocidos por Huamán, fueron intervenidos por la Policía. Ambos son interrogados por la Fiscalía.

Sin embargo, la desgracia no acabó allí, pues los familiares de la víctima aseguran que los detenidos los han amenazado si es que continúan con la denuncia a nivel policial y fiscal. En tanto, el autor del asesinato logró escapar y está como no habido.

“Incluso me han amenazado de muerte a mí y a mi hermano. Me han dicho que me van a matar, porque dicen que tienen pistolas y esas cosas”, contó María Briones, hermana de la víctima.

Por ello, la familia exige justicia y que la Policía ubique al tercer integrante de la banda.