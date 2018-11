Facebook: militares peruanos enseñan español a niños de zonas pobres en África [VIDEO]

En una entrevista exclusiva para La República, la Compañía de Ingeniería Perú nos brindó detalles sobre los proyectos que vienen desarrollando los 205 militares peruanos de las Fuerza Armadas que se encuentran en la República Centroafricana.

En las imágenes que se compartieron en Facebook, los ‘Cascos Azules’ dieron a conocer el taller educativo que se encuentran brindando los soldados peruanos a los niños que viven en las zonas más pobres de África.

“En muchos de nuestros diversos trabajos durante el año, los niños nos acompañan siempre. Es allí donde surge el ingenio peruano de querer hacer algo más por nuestro prójimo. En una ocasión se acercaba el 28 de julio y se les ocurrió a nuestros compañeros enseñarles a marchar”, indicó uno de los integrantes de los Cascos Azules Peruanos a La República, quien por cuestiones de reglamento, prefirió mantener su identidad en reserva.

Como podrás apreciar en las imágenes compartidas en Facebook, un integrante de las Fuerzas Armadas enseña castellano a varios niños africanos, ya que a los lugares que llegan estos uniformados son zonas afectadas por las guerrillas del país y no cuentan con un colegio.

Según detalló el militar, los Cascos Azules llegan a los lugares más pobres para realizar trabajos de ingeniería por un período de uno a tres meses y luego regresan a su base, que está situada en Bouar, al oeste de la República Centroafricana.

¿Qué misión cumplen los militares peruanos en África?

El uniformado indicó que los 205 militares está conformados por miembros del Ejército, Marina y FAP, estos son parte del trabajo MINUSCA (Misión Multidimensional integrada de Estabilización de la Naciones Unidas en la República Cetroafricana).

“El contingente peruano tiene la misión de realizar trabajos de ingeniería, construcción de aeródromo y estos proyectos se han venido realizando en diversas zonas a la República Centroafricana, donde también los uniformados enfrentan ‘cara a cara’ con el conflicto interno que atraviesa el lugar”, señaló.

“Nosotros salimos en convoy de 20 a 50 peruanos a construir puentes, puestos de vigilancia construir carreteras, etc. Lugar donde llegamos los pobladores salen de sus escondites y regresan a esos lugares porque sienten que con nosotros están seguros”, añadió el militar.

“A veces hay hostigamientos por partes de las guerrillas, entonces los pobladores corren a nuestros campamentos y ellos se encuentran a salvo. En esos lugares no hay colegios, no hay hospitales, no hay presencia del estado, llegamos nosotros, llega la paz”, finalizó.

El objetivo de la página de Facebook, según detalla el también comunicador, es que los familiares de estos soldados vean el trabajo que está realizando la Compañía de Ingenieria Perú en territorio africano.

“Nuestros compatriotas deben sentirse orgullosos de que aquí el peruano es bien reconocido por los pobladores y por las autoridades que son de distintas nacionalidades: Burundi, Marruecos, Bangladesh, Serbio, Camerun, Kenia, etc”, finalizó el integrante de las Fuerzas Armadas.

Por: Josselyn Fernandez