Pistas con huecos en Lima reducen vida útil de vehículos [VIDEO]

Calles llenas de huecos anchos y profundos en la capital no solo generan congestión, sino también reducen la vida útil de los autos. Distritos como La Victoria, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo son algunos de los distritos en los que se pueden encontrar vías en muy mal estado.

En la avenida Parinacochas, ubicado en el distrito de La Victoria, uno de los huecos mide aproximadamente 15 metros, tal como pudo capturar un equipo de ATV. De acuerdo a algunos conductores de la zona, este orificio habría estado así ya casi 20 años. Todo indicaría que ninguno de los últimos alcaldes se ha preocupado por mejorar la situación.

Otra vía en mal estado es la calle Esmeralda en Balconcillo, en el mismo distrito, en donde los vecinos han optado por usar cualquier cosa, como por ejemplo tablas de madera, para así poder amortiguar, aunque sea un poco, los huecos. La profundidad de algunos llega a los 10 centímetros, mientras que su anchura a los cinco metros.

De acuerdo a expertos en el tema, este tipo de pistas dañará los vehículos eventualmente, incluso en tan solo meses. Asimismo, los gastos que este problema puede traer son de cientos de soles, los cuales deberán ser pagados por los propietarios de cada automóvil.

Otro ejemplo que se logró encontrar fue en la avenida Pachacútec, que está en el límite de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. La vía dañada se extiende por muchos metros e incluso se logra ver la dificultad por la que tiene que pasar una ambulancia que se encuentra transitando por la zona.

Cuando se intentó conversar con el alcalde de San Juan de Miraflores no se pudo concretar una cita, entonces fue el jefe de imagen quien habló con ATV. Este señaló que él es el encargado de decidir quién hablará delante de las cámaras y quién no. Indicó que su gerente no tenía la capacidad de hablar delante de estas, motivo por el cual no era posible entrevistarlo.