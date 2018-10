Si soy un alumno que inició en una universidad que aún no se licencia, me preocuparía

Elmer Mamani

El plazo final para que las universidades se licencien vence el 2019. Si no lo hacen, pasará lo que a U. P. de Arte Orval (Lima), su cierre. Solo 55 de 147 casas de estudios privadas y públicas lograron cumplir con las condiciones básicas de calidad (CBC), las demás fueron observadas. Karina Núñez, del Sunedu, nos da un panorama actual del proceso.

¿Quiénes están en capilla?

Sunedu dio una oportunidad más. Les ha dicho a las universidades sin licenciar, hazme un plan de adecuación de cuánto tiempo vas a demorar para poder adecuarte. ¿Qué pasó con Orval? Que a pesar del plan, no ha podido demostrar que cumple con las CBC. Varias universidades están en proceso de aplicar sus planes. Eso pone en incertidumbre a la ciudadanía porque no podemos estimar cuántas universidades se van a licenciar y cuántas no.

¿Qué recomendaría a alumnos de universidades con problemas para licenciarse?

Si es un universitario que está terminando su carrera y a la universidad le negaran el licenciamiento, esta tiene hasta dos años para cerrar. Le dan ese plazo para que a los alumnos que están terminando su carrera no se les deje en el aire. Esto le permite cumplir el año y que se gradúen cuanto antes. Para los que están empezando y la institución no les informa sobre el estado de este proceso, yo me preocuparía. Si soy alumno de primer, segundo año, empezaría a ver universidades licenciadas. No esperen a que pase lo de Orval (...) El impacto inmediato son los chicos que se quedan sin universidad pero los que ya egresaron y se graduaron, ¿cómo se devalúa tu título si provienes de una universidad cerrada?

Hay un impacto colateral..

No lo sabemos aún pero si una empresa de cualquier rubro ve currículums de uno que salió de una universidad cerrada y de otra reconocida, ¿a quién van a contratar? La respuesta cae por sí sola.

¿El licenciamiento tiene un trasfondo económico?

Hay muchos aspectos y definitivamente el económico es fuerte, pero también pasa por una decisión política de demostrar que son una institución sólida.

¿Qué pasa si una universidad pública es cerrada?

Cabe la posibilidad y ahí el Estado tendrá que establecer qué van a hacer estos chicos, a qué universidad los van a trasladar. No se ha dado el caso todavía, pero yo estimo que podría darse (cerrarse una pública). Es mi opinión personal.

Usted es de la idea de que van a tener que ser trasladados a otros centros de estudios...

De todas maneras. Se tendrá que ver qué otras universidades los van a acoger de ser el caso.

¿Y cuáles son los problemas de las públicas con recursos?

Hay que reconocer que la universidad pública tiene un conjunto de recursos interesante. Creo que el problema de fondo de muchas es un trasfondo político porque al final terminan en bandos, de los que están con o en contra del rector. A veces esas cuestiones políticas atrasan el desarrollo de las actividades.

Si las filiales no pasan los filtros, ¿eso repercute en el licenciamiento integral?

Si la institución dice que tiene una sede y 4 filiales o te licencias con las filiales o no te licencias. ❧