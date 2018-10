Solucionan desabastecimiento de agua en Ferreñafe y Pueblo Nuevo

Con instalación del equipo de bombeo se inició la distribución del agua al reservorio elevado de la provincia de Ferreñafe (departamento de Lambayeque). Esta acción permitirá que luego del llenado se brinde el servicio a la población.

Tras la culminación de los trabajos, se logró poner operativos los equipos de bombeo. Los técnicos de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) indicaron que -desde la tarde del sábado- se inició el trabajo de bombeo de agua al reservorio que se ubica en calle Grau.

El servicio de agua a la población usuaria del cercado de Ferreñafe, Pueblo Nuevo y las unidades vecinales Ramiro Prialé, Los Ángeles, San Judas Tadeo, Las Mercedes, Nazareth, La Primavera, urbanización San Juan, San Martín de Porres y Víctor Raúl; se estarán normalizando de manera gradual el domingo, debido a que las redes principales han quedado vacías por varios días.

El Gerente Operacional, Miguel Fanzo Niquén, y el jefe Zonal, Juan Fon Bernal; señalaron que camiones cisterna de propiedad de Epsel continuarán distribuyendo el servicio del vital líquido a la población afectada hasta que se normalice la presión y caudal en los diferentes sectores.

Además, que desde la fecha en que se presentó el problema, se les ha estado asistiendo con el recurso hídrico, indicaron.

Informaron además que los usuarios ferreñafanos que no cuentan con medidor, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Prestación de la Calidad de los Servicios de Saneamiento; los días que no recibieron el servicio no se les estará facturando, y a los que tiene medidor se les facturará de acuerdo a su consumo.