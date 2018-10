Decomisan a presos 53 celulares, agendas telefónicas y números de cuentas bancarias

El acceso a un teléfono basta para que un interno de una cárcel, usando engaños o amenazas, pueda llenar sus bolsillos. En el Perú, las cárceles no son solo un lugar de reclusión y resocialización sino que, en gran medida, son semilla de muchos delitos. En el penal de Cajamarca (ex Huacariz) no solo se encontró 19 recortes con números de teléfonos celulares, sino también cuentas bancarias.

También 53 celulares, 81 baterias para estos aparatos, 33 chips, 24 cargadores, un terminal para USB, una agenta con números telefónicos y 1369 ketes de pasta básica de cocaína, entre otros elementos prohibidos.

Fue durante un megaoperativo ejecutado por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto nacional Penitenciario y de Investigación Criminal de la PNP.

Las autoridades realizaron la revisión ordinaria en cada una de las celdas de los pabellones.

“Utilizaban los teléfonos celulares para cometer diversos delitos. Una muestra de ello son las cifras de extorsión y estafa que se producen desde este centro penitenciario”, admitió un agente penitenciario.

El allanamiento se produjo luego de que el 7 de octubre cuatro internos intentaran fugar del penal de Huacariz. Tres de ellos fueron trasladados a otro establecimiento de reclusión.

Se trata de José Chilón García, Ángel Fernández Chávez y Javier Quispe Bacón, quienes fueron trasladados al reclusorio de la región Lambayeque.

El cuarto interno, Jesús Avellaneda Frías, permanece internado en el Hospital Regional de Cajamarca, debido a las lesiones que se ocasionó al ser descubierto por personal de seguridad.

Los cuatros internos intentaron fugar del penal, para lo cual tomaron de rehenes al personal del Inpe del pabellón 1; sin embargo, se activó el plan operativo de seguridad.

Ahora se sabe que los tenían montada una red de extorsión telefónica y, desde dentro del penal, hacían llamadas a personas para engañarlas y pedir que les depositaran dinero.