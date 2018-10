Hombre murió atropellado por no usar puente peatonal cercano [VIDEO]

Un hombre fue atropellado por una combi esta madrugada, luego de decidir cruzar la pista en vez de utilizar el puente peatonal que se encontraba a tan solo unos cuantos metros.

La víctima, identificada como Ricardo Colombier, falleció al instante cuando el vehículo le pasó por encima. El lamentable incidente tuvo lugar en la Panamericana Sur, a la altura del puente Primavera, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

David Ramírez Miranda, conductor del vehículo blanco de placa B8W-385, fue llevado a la comisaría de Monterrico para poder brindar su versión de lo sucedido.

Los accidentes de tránsito por no utilizar los puentes peatonales no son ajenos. A comienzos de este mes, un hombre de 45 años, aparentemente en estado de ebriedad, fue atropellado por cuatro autos tras no usar el puente. Esto sucedió a la altura del puente Benavides en la Panamericana Sur.

Asimismo, en el mes de marzo otro hombre falleció tras ser atropellado por el mismo motivo. El accidente fue en la carretera Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores. En un principio se desconocía la identidad de la víctima, debido a que sus objetos personales le habían sido robados.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre accidentes de tránsito, en el año 2017 hubo 2,826 víctimas fatales, una cifra más elevada que el año anterior. En Lima el número fue de 715 personas fallecidas, también un número más alto que en el 2016.