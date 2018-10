Lima irá a un arbitraje por alza del pasaje en el Metropolitano

Pese a que Protransporte asegura que no existe justificación para un nuevo reajuste tarifario del Metropolitano porque va en contra del contrato de concesión, los cuatro operadores de este servicio acordaron elevar el precio del pasaje de S/2,50 a S/2,85 desde el 1° de noviembre.

Además, el pasaje en la ruta alimentadora pasará de S/0,50 a S/0,55, mientras que el universitario irá de S/1,25 a S/1,42.

Los operadores acordaron esta medida con el voto en contra de Protransporte y la abstención del operador de recaudo ACS Solutions, alegando sobrecostos en la operación del sistema.

Ante ello, Protransporte anunció que iniciará acciones legales contra esta alza que considera 'arbitraria e ilegal' para evitar el perjuicio de los miles de usuarios del servicio.

Raúl Fernández, asesor jurídico de esta entidad, aseguró que solicitarán la próxima semana "trato directo" con los operadores para resolver la controversia. Y de no llegar a un acuerdo, solicitarán un arbitraje, el cual podría durar cuatro o cinco meses. En caso que se le dé la razón a la Municipalidad de Lima, los pasajes volverían a su precio actual.

Fernández explicó que los sobrecostos en la operación del sistema (salario, precio del GNV, herramientas, maquinarias) no son motivo para que se incremente la tarifa y que esta debe basarse en una fórmula económica señalada en el anexo 6 del contrato de concesión. "Para modificar la fórmula se requiere previamente una adenda al contrato de concesión, así como la revisión y aprobación del Ministerio de Economía".

Protransporte consideró que la tarifa está por "encima de lo normal" y denunció que los concesionarios están aplicando el mismo argumento del año 2014, cuando el pasaje pasó de s/2,00 a S/2,50.

MML siempre perderá

Cabe destacar que las tarifas del Metropolitano son fijadas por mayoría simple, a través del Consorcio Coordinador integrado por los cuatro operadores de buses, el operador de recaudo ACS Solutions y Protransporte.

Al respecto, Luis Quispe Candia, de Luz Ámbar, señala que jamás se debió aceptar un contrato en el que la Municipalidad de Lima iba a perder siempre teniendo un solo voto. "En una mesa de seis, obviamente ganan los consorcios". En ese sentido, apuntó que la nueva gestión municipal puede corregir esta parte del contrato para que no haya desequilibrio.

Una de las formas para que el Estado pueda intervenir y no se den alzas de manera unilateral es que se declare el transporte como servicio público, ya que actualmente es una actividad considerada privada. "El subsidio está prohibido por la Constitución. De darse esta ley, el Estado puede negociar con el privado y subsidiar el pasaje de modo que no habría estas sorpresas".

Por su parte, José Luis Díaz León, del concesionario Lima Bus, señala que Protransporte no hizo nada por mejorar el servicio, lo que perjudica al público y también a los operadores. Uno de estos incumplimientos es no haber ampliado los 12 kilómetros desde Naranjal hasta Carabayllo y no haber retirado la competencia desleal en el norte y sur. Los operadores alegan pérdidas millonarias ya que trasladan al día 570 mil pasajeros cuando deberían estar en 800 mil.

El Metropolitano todavía no ha entrado en su fase de operación. Los operadores se quedarían hasta pasado el 2030 ya que aún no corre el plazo de concesión de 12 años.

En julio del 2010, la gestión de Luis Castañeda suscribió una nueva adenda en el contrato (la sexta) en la que se especificó que el plazo de concesión (12 años) empezaría a contarse una vez que se entregara el 100% de la ruta troncal del Metropolitano hasta el terminal Chimpu Ocllo (Carabayllo).

Sin embargo, Protransporte ya ha iniciado el proceso para resolver el contrato, por lo que ha dado 45 días a los operadores. La siguiente gestión evaluará si se finaliza el contrato o se otorga un plazo adicional.❧

"Se tiene que cumplir los 45 días de plazo"