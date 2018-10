Condones gratis y despistaje de VIH por Halloween

AHF Perú de la mano de una de las marcas líderes de condones, Gents, realizarán una actividad por Halloween con ingreso libre, el 26 de octubre en la Avenida Arequipa 3410, desde el mediodía a la medianoche.

Serán doce horas de atención gratuita bajo la temática que "en Hallowen, el susto no sea por una ITS", donde se darán charlas informativas, despistaje de VIH, Sífilis, Hepatitis B, atención medica de ITS, y demás demostraciones del uso correcto de condones, además de conocer todas sus variaciones y usos por parte de Condones Gents.

Además habrán otras actividades como la máquina de Zoltar, de la película "Quisiera ser grande" que nos dirá nuestra fortuna; habrá lectura del Tarot desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. y demás actividades que permitirán a los asistentes a conocer los beneficios de tener una vida sexual segura y los riesgos a los que se podrían exponer de no usar preservativos.

Todos los servicios son gratuitos, además que los asistentes podrán participar de distintos juegos donde podrán ganar diferentes premios desde el mediodía hasta la medianoche, gracias a AHF Perú y Condones Gents.