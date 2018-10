Iracundo chofer amenazó con un fierro a inspectores que lo multaron [VIDEO]

En Facebook, el video de una discusión entre un chofer, junto a su cobrador, contra un grupo de inspectores de la Municipalidad de Lima, ha ganado la atención de los usuarios.

De acuerdo con las imágenes, el iracundo conductor no solo no toleró que los inspectores le coloquen una papeleta, sino el costo de la misma. En la grabación se escucha como él y la persona que graba reclaman por esto.

El video, compartido por la página de Facebook, Perú Rec, nos muestra como el chofer sostiene entre sus manos un fierro de gran tamaño y amedrenta con él al grupo de inspectores. Desde el inicio se aprecia al hombre reclamar que se le haya puesto una "multa de 15 mil soles".

En una parte de la grabación se puede ver como el sujeto, teniendo a uno de los trabajadores de la Municipalidad de Lima a su costado, golpea al suelo cerca a él, lo que ocasiona que el hombre se mueva para atrás para evitar ser agredido.

Las imágenes no solo muestran al individuo furioso por la papeleta impuesta, sino también por la actitud de los agentes. Uno de ellos le indica que se le colocó la infracción por no tener sus documentos en regla. Por el momento no se ha informado en qué distrito de la capital se captaron las imágenes.





Recordemos que, de acuerdo con la información brindada por la página web del SAT, los porcentajes de papeletas tienen el siguiente costo:

1.- Infracciones Muy Graves (MG): Multa equivalente al 100%, 50%, 24%, 18% o 12% de la UIT.

2.- Infracciones Graves (G): Multa equivalente al 8% de la UIT.

3.- Infracciones Leves (L): Multa equivalente al 4% de la UIT.

4.- Para conocer el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del ejercicio gravable, revise la sección de legislación de nuestro portal SAT.

Para mayor información ingrese a revisar el cuadro de infracciones (Aquí)