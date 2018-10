Procuraduría exige a jueces no dilatar fallo de currículo escolar

La educación en materia de derecho de igualdad en los colegios se encuentra paralizada desde marzo último y podría extenderse por más tiempo si es que la Corte Suprema no emite los votos necesarios para resolver la implementación del enfoque de igualdad de género en el currículo escolar.

El procurador especializado en materia constitucional del Ministerio de Educación (Minedu), Luis Huerta, exhortó ayer a los magistrados de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema a no dilatar más el proceso y ponerse de acuerdo para completar los cuatro votos que se necesitan para emitir un fallo definitivo.

En ese sentido, invocó a la magistrada Carmen Martínez –quien se incorporó ayer al proceso para escuchar a la parte demandada y demandante– a adherir su voto a favor de la posición del Ejecutivo.

En agosto los cinco magistrados de esta sala emitieron sus votos, pero ninguna posición obtuvo la mayoría necesaria (cuatro votos) para elaborar una resolución final.

Dos votaron a favor de declarar infundada la demanda del colectivo Padres en Acción (Julio Wong y Ramiro Bustamante) porque vulnera derechos fundamentales.

Y otros dos magistrados votaron a favor de declarar fundada la demanda de este colectivo PEA, ya que la aplicación del enfoque de género no fue consensuada con los padres (Vicente Walde Jáuregui y Samuel Sánchez Melgarejo).

El voto de Carmen Martínez podría conocerse aproximadamente en 30 días o menos. Sin embargo, faltaría el voto de un magistrado más para llegar a los cuatro votos a favor del enfoque de igualdad.

“Este proceso no puede durar más, tiene que terminar, se han emitido seis votos, y cuatro coinciden en declarar infundada la demanda de Padres en Acción, solo que por esta diferencia interpretativa no se tiene cuatro votos conformes, solicitamos que (Carmen Martínez) se adhiera a los votos de Wong y Bustamante fundamentando que lo que el currículo pretende es reafirmar la libertad de las mujeres y los hombres y desterrar estereotipos que se les han asignado por años”, sostuvo el procurador Luis Huerta tras asegurar que el concepto de igualdad no viene del 2017 sino de hace décadas.❧

Posición del colectivo