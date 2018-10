Chimbote: falsifican 250 contratos para apoderarse indebidamente de 150 mil soles de empresa

El representante legal de la empresa Anyela E.I.R.L., Luis Domínguez Mesías, denunció a la corredora de seguros Ada Priscila Rojas Ríos y a la empresa Mapfre por haberse apoderado de manera indebida más de 150 mil soles en Chimbote.

La denuncia ha sido presentada en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa por los presuntos delitos de apropiación ilícita, falsificación de documentos y defraudación.

La gerente general de Anyela E.I.R.L., Catherine Figueroa Rojas, entregó el 2 de enero pasado un cheque en blanco a Ada Rojas, que hacía trabajos externos para esta empresa, con la finalidad de que pague la cuota mensual de un crédito vehicular de aproximadamente 4,800 soles, pero esta mujer aprovechándose de la confianza que le tenían retiró del Banco de la Nación 150 mil 703 soles.

“Ada Rojas se aprovechó de la confianza que le dieron en la empresa para robarse más de 150 mil soles y ese dinero lo utilizó para pagar íntegramente a Mapfre por 250 contratos de seguros falsos, por eso la denuncia es contra la corredora de seguros y Mapfre porque cobraron un dinero indebido”, pronunció.

Domínguez explicó que han identificado a través de la fiscalía 33 pólizas de seguro de personas naturales y jurídicas falsos, no existe documentación sobre estos contratos, “por eso estamos exigiendo la devolución del dinero porque prácticamente es un robo que han hecho y Mapfre lo único que ha hecho es despedir a Ada Rojas y a otra trabajadora también implicada Geovana Vizcarra, pero eso no es la solución. Aquí se tiene que devolver la plata que no le correspondió cobrar a la aseguradora”.