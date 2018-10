Moquegua: Padres buscan desesperadamente a su hija adolescente [VIDEO]

Evila Sánchez y Amador García son los padres de Victoria, una menor de 17 años que huyó de su casa, en la región Moquegua, el pasado jueves tras discutir con sus progenitores, quienes le reprocharon haber llegado muy tarde de la universidad.

Evila y Amador fueron en busca de su hija cuando huyó de su vivienda, pero ya no la encontraron. La joven, según cuentan sus padres, se mostraba rebelde y con fuertes cambios de humor las última semanas; y cuando intentaban acercarse a la joven, eran rechazados.

Al no aparecer, los padres denunciaron su desaparición e indagando con amigos y familiares se enteraron que su hija tendría una relación con un suboficial de la Policía, llamado Joseppy Gamarra de aproximadamente 30 años. Averiguaron que el policía esta como no habido, pues no se ha reportado en la comisaría donde trabajaba y no entrega su arma de reglamento, además de que tenía inconductas y era agresivo.

Días después de la denuncia, la Fiscalía logró comunicarse con la universitaria quien señaló que se fue de su casa por los maltratos de sus padres y que no se encuentra con el policía, sino en la casa de una amiga. Indicó que no aparecería hasta cumplir la mayoría de edad, que es en un mes y medio.

“Me dicen que no la pueden traer contra su voluntad, incluso que hay la posibilidad que nos denuncien por agresión a mi hija. Ella no era así, ese sujeto la está manipulando”, señaló la madre. Pidieron a la justicia intervenir y no permitir que continúe con el sujeto dado que lo consideran un peligro.