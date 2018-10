En medio de llanto entierran a escolar asesinado en Tacna [VIDEO]

"¿Qué pedimos? ¡Justicia para Dario! ¿Qué pedimos? ¡Justicia para Dario!", repetían una y otra vez los vecinos, compañeros de colegio y familiares de Dario C.Q. de 13 años, asesinado en Tacna por su secuestrador.

El menor había desaparecido el sábado, al día siguiente su padre halló una nota donde pedían por un rescate de 10 mil soles. El angustiado hombre informó a la Policía sobre lo ocurrido por lo que armaron un operativo.

Cuando el padre dejó en una piedra el dinero que recogería el secuestrador, los policías detuvieron a William Limache Peña quien llevó a los detectives a su vivienda en el sector de Viñani, en el distrito Gregorio Albarracín (Tacna). Desafortunadamente, el escolar fue hallado muerto, el último lunes. Pereció estrangulado.

Darío vivía junto a su padre y hermano en la asociación Costa Azul del distrito de Gregorio Albarracín, su madre no vivía con ellos porque trabajaba en otra ciudad.

En el entierro ella, en medio de su congoja, dijo haberle fallado como madre por no haber estado con él mucho tiempo. “Yo ya llegaba para Navidad y Año Nuevo, pero te fallé por buscar un mejor trabajo, aquí no me alcanzaba el dinero ¿qué puedo hacer? Ya nada me devolverá a mi hijo, te fallé como madre”, se reprochó mientras lloraba.

El tío del adolescente abrazó su ataúd y juró que lo recordaría siempre y le pidió que desde el cielo proteja a su padre, que lo guíe. El padre de Dario tenía la mirada perdida y con voz tenue solo pidió justicia y cadena perpetua para William Limache Peña, el presunto asesino. Ahora Dario descansa en el Cementerio General de Tacna.