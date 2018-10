Proinversión logra cinco reconocimientos internacionales por buena gestión

Proinversión, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada ha sido galardonada, en este año, con cinco premios internacionales, los mismos que reconocen los esfuerzos realizados en busca de mejorar la eficiencia y calidad de sus procesos y proyectos, así como la importancia del Perú como destino de inversión en proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

“Estamos agradecidos por estos reconocimientos, los que se dan a razón del enfoque que venimos aplicando en incrementar la eficiencia de nuestros procesos, así como la calidad y diversidad de nuestros proyectos”, dijo el Director Ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco.

El primero, es el premio a la excelencia “Proinversion: Best FDI Promotion Team Latin America 2018” (Proinversión: Mejor equipo de promoción de IED de América Latina 2018), otorgado por la revista Capital Finance Internacional, en reconocimiento a la labor de promoción de la cartera de proyectos APP.

El segundo y tercer reconocimiento internacional, logrados la semana pasada, corresponden a los Premios Europeos de Negocios y Finanzas Globales 2018, otorgados por la revista The European: PPP Infrastructure Investment Program of the Year 2018 – Latin America (Programa de inversión en infraestructura APP del año 2018 - América Latina) y Most Attractive Destination for International Investment 2018 – Latin America (Destino más atractivo para la inversión internacional 2018 - América Latina).

El cuarto premio fue otorgado por Oracle Aconex, en julio pasado, al proyecto “Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca” (PTAR Titicaca) el cual ganó el 16° Premio Anual del Proyecto del Año Latinoamericano y del Caribe en la categoría Mejor Proyecto de Infraestructura Sostenible del Año. El premio reconoce el compromiso sobresaliente del proyecto para mejorar la condición humana y maximizar el potencial tecnológico, económico y cultural en la región.

Por último, el quinto premio corresponde al proyecto Nuevo Hospital de Alta Complejidad de EsSalud en Piura, que viene estructurando la entidad, que logró (en abril) el primer puesto en el concurso de proyectos de APP en el sector salud, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).