Estas vías serán cerradas en Arequipa por la competencia Caminos del Inca

La XLVIII edición de la competencia automovilística Caminos del Inca hará su paso este fin de semana por Arequipa y por ello la Policía Nacional dispuso algunas recomendaciones para los espectadores y anunció que vías serán cerradas durante la competición.

En esta cuarta y quinta etapa de los Caminos del Inca, que inició el pasado 20 de octubre en Lima, se realizarán cinco pruebas especiales en territorio arequipeño.

La cuarta etapa que comprende Cusco - Arequipa iniciará este 26 de octubre desde Pumamarka (Cusco); y pasará por Huarcarpay y Chuquiahuana hasta llegar a la zona de Imata en Arequipa. La hora de llegada será al promediar las 14:30 horas, por lo que se ha previsto cerrar la carretera Condoroma - Imata desde las 6:00 horas hasta las 15:30 horas para el tránsito ligero y pesado.

Ese mismo día se realizará una segunda prueba que comprenderá la etapa Imata - Paucarpata, para ello se cerrará la carretera Imata - Pati desde el Km 0 hasta el Km 18 desde las 11:00 horas hasta las 18:30 horas.

Quinta etapa en Arequipa

Al día siguiente, el sábado 27 de octubre, los competidores tendrán un día de descanso para darle mantenimiento a sus vehículos. Mientras que el 28 de octubre se realizarán tres etapas en Arequipa.

La primera comprenderá la etapa Congata - Cerro Verde desde las 6:00 horas. Para ello será cerrada la carretera que une ambos sectores desde el túnel hasta el Km 0. La segunda etapa comprenderá Guerreros - Quilca por lo que se previsto cerrar la vía Arequipa - Matarani desde las 5:00 horas hasta las 10:00 horas.

Por último, para la tercera etapa Camaná - Palpa (Ica), se cerrará la carretera Panamericana Sur desde el Km. 830 hasta el Km. 401 desde las 6:30 hasta las 15:30 horas.

Recomendaciones

La Policía recomendó a los espectadores no cruzar, durante esas horas, las vías por los cuales transitarán los vehículos que compiten en los Caminos del Inca. Además, deben observar la competencia solo desde los lugares donde se instalen vallas o cintas de seguridad, no ubicar en zonas de curva, no dejar basura en las carretera, evitar ingerir alcohol durante esas horas y si van acompañados de niños, evitar despegarse de ellos.