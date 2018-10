Taxista que amenazó de muerte a pasajera se defiende ante acusaciones [VIDEO]

Martín Medina, taxista denunciado por amenazar y humillar a una pasajera luego de que quiso abandonar su vehículo, brindó su testimonio y respondió ante las denuncias en su contra por lo sucedido hace unos días en San Borja.

“Yo no soy loco, no trabajo gratis para nadie porque no soy esclavo de nadie”, declaró Medina, cuestionando que la pasajera, Janet Vargas, quien de un momento a otro decidió bajarse de su taxi en un cambio de luz, sin querer pagarle por el trayecto recorrido.

El taxista sostuvo haber manejado casi 26 minutos cuando la pasajera decidió bajarse del auto. “Si se desiste del viaje intermediamente, simplemente uno se baja y pregunta cuánto es lo que se debe. No es que se baje intespectivamente, corriendo el riesgo de abrir la puerta y que pase una moto y me destroce el carro”, criticó.

Además, se defendió ante las acusaciones de Renzo Herrera, uno de los transeúntes que intentaban proteger a la pasajera, quien mencionó que el taxista lo amenazó con cortarle la yugular.

“Si vienen dos tipos con la intención de agredirme y lanzarme improperios, cómo creen que debo reaccionar. Hay que respetar para ser respetados”, mencionó.

Asimismo, comentó sobre un acontecimiento sucedido en abril de este año, donde fue captado golpeando un vehículo con una gata para automóviles. Ante esto, el taxista sostuvo que esa reacción de violencia se dio luego de un accidente de tránsito, donde el conductor del otro vehículo se negó a pagarle los daños.

Medina comentó que ante la negativa del otro conductor por pagarle, entonces abrió su maletera, sacó la gata y golpeó el carro, justificándose con que en ningún momento agredió a alguna persona.

Finalmente, el taxista argumentó su accionar con lo siguiente: “En esta ciudad nadie respeta a los taxistas, ni la Polícía, ni el público, ni nadie”.