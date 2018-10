Miraflores: Mujer acusada de discriminación: "que piensen lo que quieran" [VIDEO]

El último martes 23 de octubre se viralizó en Facebook un video en el que denunciaban a una vecina de Miraflores por discriminar a escolares de Surquillo, quienes solo paseaban por un parque.

En declaraciones para Beto a Saber, la mujer, identificada como María Cecilia Moreno Astengo, de 65 años de edad, manifestó que los alumnos del colegio 7024 de Surquillo tenían más edad de lo indicado en los carteles del parque.

"Era un colegio de Surquillo. El 7024, si mal no recuerdo. Mixto, con niños de segundo y tercer grado que no tienen cinco años, y el letrero dice "hasta niños de cinco años". Entonces ¿quién está transgrediendo las cosas? ¿Yo? No", sostuvo Moreno Astengo.

Asimismo, la mujer contó que las docentes a cargo estaban distraídas, mientras los alumnos hacían lo que querían en el parque, razón que la empujó a intervenir.

"Como es un colegio de Surquillo y yo soy "blanquita", me han tomado que las estoy discriminando. ¡Qué piensen lo que quieran!", agregó la vecina de Miraflores.

Finalmente, la sexagenaria mujer manifestó que tomó el celular de una de las docentes, quien filmaba el hecho, porque no quería que la grabara, aunque luego cambió de opinión.

"Ella me empezó a amenazar. No puedo hacer nada para impedirle, le dije. Pongo la mano para que no me filme, pero después dije: "que haga lo que quiera". Yo no me escondo de nadie", finalizó.

