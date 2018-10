Vicente Díaz: “Hace seis años que me investigan y aún no me acusan”

El empresario y pastor evangélico Vicente Díaz Arce y su esposa Elízabeth Palomino Córdova, sindicados de dirigir una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de dinero, podrían volver a la cárcel si la Sala Penal Nacional confirma el pedido de detención preventiva solicitado por la fiscal de lavado de activos Marita Barreto Rivera.

El 29 de setiembre del 2017, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, emitió una orden de 36 meses de prisión preventiva contra los esposos Díaz Palomino. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones revocó dicha medida por la de comparecencia simple.

La fiscal Marita Barreto sostiene la hipótesis de que el empresario Vicente Díaz y su esposa Elízabeth Palomino encabezaron una red criminal para apropiarse de bienes inmuebles. En su defensa, la pareja explica que se trata de una “persecución”.

Según el expediente fiscal, Vicente Díaz Arce, pastor principal de la iglesia evangélica Restaurando Vidas, requirió los servicios del abogado Rodolfo Orellana Rengifo –imputado como jefe de una organización criminal– para inscribir como suyas las propiedades en los Registros Públicos mediante documentos falsos.

En setiembre del 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que Vicente Díaz, conocido como el 'Rey de Gamarra', y su esposa Elízabeth Palomino registraron operaciones bancarias sospechosas por un monto de 15 millones de dólares, entre 2004 y 2017.

Por esa razón, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención por 36 meses del empresario Vicente Díaz Arce; además ejecutó el congelamiento de sus cuentas y la incautación de 13 inmuebles y 143 tiendas en Gamarra.

A un paso de retornar a prisión, Vicente Díaz se declaró inocente. "Han pasado casi 6 años de investigación y la fiscal aún no me acusa. Si dice que soy cabecilla de una banda ¿por qué no lo hace?", sostuvo, tras señalar que nunca se ha apropiado de inmuebles ajenos.

Dijo que su hijo Bruno Díaz falsificó su firma aprovechando de que estaba preso e hizo lo que quiso con sus propiedades. "Por esa razón, el Poder Judicial lo sentenció a cuatro años por falsedad genérica", subrayó. ❧