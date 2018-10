Cuestionan estrangulamiento en nuevo puente colgante

Los integrantes del comité técnico del Colegio de Ingenieros de Piura (CIP) realizaron una visita in situ a la nueva estructura del puente denominado Juan Pablo II, que unirá a los distritos de Piura y Castilla.

Durante la visita los expertos cuestionaron la ejecución de una base de concreto que estrangula la defensa ribereña. Según explicó el decano del CIP, Hugo Garcés Solano, esta situación podría jugar en contra, ya que funcionaría como represa, lo cual acrecentaría la fuerza y volumen de las aguas del río Piura, perjudicando las estructuras de los puentes contiguos.

“Esta técnica no ha funcionado en otras partes del Perú, como en Tumbes, donde el material se levantó y fue prácticamente una inversión en vano. No estamos en contra de la inversión, pero lo que queremos es que nos expliquen qué funcionamiento tendría esta infraestructura que por nuestra experiencia nos parece innecesaria”, criticó.

Cabe mencionar que este proyecto está valorizado en 59 millones de soles y beneficiará a aproximadamente 430 mil pobladores. Se ejecuta bajo la modalidad de obras por impuestos y con el financiamiento de Interbank.

Ante ello, Garcés Solano refirió que si los trabajos es cuestión se encuentran plasmados en el expediente técnico no sería responsabilidad de la contratista. No obstante, cuestionó que no se haya solicitado la opinión técnica de los profesionales piuranos. “Hay más de diez mil ingenieros y expertos que pudieron emitir un opinión técnica, pero simplemente siempre nos imponen las obras”, dijo.