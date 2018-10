Piura: presidente de la Corte descarta vínculos con líder de “Los Ilegales”

Ante la excarcelación del presunto cabecilla de la organización criminal “Los Ilegales”, Luis León More, se ha generado una nueva polémica por una supuesta reunión del acusado con el presidente de la Corte de Piura, Hernán Ruiz Arias. Al respecto, Ruiz Arias en conferencia de prensa descartó estar involucrado en el caso y denunció ser víctima de calumnias.

Según dijo el magistrado, durante sus 26 años de trayectoria luchó contra la corrupción y nunca estuvo involucrado en presuntos actos irregulares. “Soy enemigo y combatiente de la corrupción, por eso tengo un gran número de enemigos que no me lanzan flores porque logré que fueran sentenciados”, aseveró.

Ante dichas acusaciones exigió al colaborador eficaz, Luis León More, se rectifique de lo dicho, de lo contrario tomará acciones legales en contra del investigado.

No renunciará

El titular de la Corte dijo que se someterá a las investigaciones y no renunciará al cargo, ya que tiene la conciencia limpia. “No me voy a correr como si hubiera cometido algún delito, porque soy inocente de lo que me involucran porque no tengo rabo de paja y nunca traicioné a la justicia”, subrayó.

Ruiz Arias dejó entrever que detrás del mencionado colaborador eficaz existen personas que cometieron algún delito y por ello pretenden hacerle daño. “Si alguien intentó hacerme quedar mal desde ya le digo que se equivocó, porque a mí me van a encontrar con una consistencia de hierro y no permitiré que mancillen mi honra, que perjudica a mi familia”, finalizó.