Libro obsequiado a municipalidad terminó de adorno en centro comercial [FOTOS]

La red social Facebook una vez más sirve de plataforma para que los ciudadanos compartan denuncias y hechos anecdóticos de nuestra ciudad. Esta vez, un usuario identificado como Edwin Cavello Limas, compartió en su cuenta de la red social el hallazgo que realizó dentro de una de las tiendas de Saga Falabella.



De acuerdo con la publicación, Cavello Limas, en su recorrido por la sucursal ubicada en el Jockey Plaza, se topó con un stand del área de ropa masculina. En este espacio es donde localiza los libros, al abrir uno de ellos encuentra el sello que identifica el texto como parte de una donación a la comuna miraflorina.

En Facebook Cavello indicó: "¿Cómo un libro que fue obsequiado a la Biblioteca de Miraflores termina como adorno en la tienda de Saga Falabella del Jockey Plaza? El libro es el segundo tomo de la historia de Gil Blas de Santillana", escribió en la red social.



El ciudadano no solo se llevó una gran sorpresa al encontrarse con el texto en la tienda de Saga Falabella, sino que no pudiera obtener alguna respuesta por parte del personal que trabaja en el establecimiento.

"Estaba en la tienda y me llamó la atención los libros. Me acerco a revisarlo y me doy con la sorpresa que el libro tenía el sello de haber sido donado a la Biblioteca de la Municipalidad de Miraflores. La tienda es enorme. Pregunté, pero no sabían nada. Normalmente los trabajadores solo cuidan y venden y la gente de administración no da la cara", comentó Cavello Limas a La República.

En el transcurso de la realización de esta nota logramos comunicarnos con la Municipalidad de Miraflores, quienes mencionaron que enviarían una pronta respuesta sobre este hecho. Saga Falabella también emitirá su postura al respecto.