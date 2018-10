Donación de órganos: vidas que no soportaron la espera

Un hombre hace flamear la camiseta de un niño en una tribuna del estadio Monumental. La besa, la levanta, oculta su rostro detrás de la tela. La tiene en el aire casi todo el partido. La pequeña prenda, crema, con el número 9 en la espalda se balancea solitaria: su dueño ya no está ahí.

Hace un mes, Limber Camacho, 26 años, llevó al estadio la camiseta de su hijo Santiago diez días después de su fallecimiento. Sentía que lo que acababa de vivir no era un partido perdido, sino el inicio de una lucha. “Él bajó un tiempo para darnos una lección. Su lugar siempre fue el cielo”.

Santiago necesitaba un corazón. Uno que reemplace al suyo de un año y siete meses. Que lo aleje de los días de hospitalización, de las seis medicinas diarias y de paros cardiacos. Necesitaba un trasplante en el país con una de las tasas más bajas de donación del mundo.

Y no lo consiguió.

El niño que recién aprendía a hablar permaneció un par de semanas en la lista de quienes esperan un corazón donado. Hasta el momento, son ocho peruanos que necesitan este trasplante para sobrevivir, según EsSalud. Ya no tienen otra alternativa de tratamiento.

Ellos integran un grupo aún más grande. Más de 6 mil 400 pacientes necesitan con urgencia un órgano, de los cuales alrededor de 45 son niños como Santiago. “Estimamos que no solo sea esa cantidad, sino que se supere los 9 mil. Hay pacientes que aún son evaluados para que se integren a la lista de espera”, calcula Esperanza Meza, de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud (Minsa).

La falta de un corazón o un hígado sanos condenan a niños a la muerte antes de que empiecen a vivir.

–Mi hijo se fue apagando... Se apagó–dice Limber, quien tras la pérdida se hizo un tatuaje en la espalda. Allí aparece él con su único hijo sobre los hombros. Santiago lleva la camiseta 9, la misma que flameaba un domingo en el estadio.

En este país que ocupa el penúltimo lugar de la región en donación, por cada millón de habitantes, menos de dos son donantes. Solo las familias de 48 personas aceptaron donar órganos y salvar de manera voluntaria la vida de otras en lo que va del año, según el Minsa.

La semana pasada, este sector tenía previsto emitir una opinión técnica sobre los proyectos de ley que permitirían que todos los peruanos sean donantes, salvo que expresen lo contrario.

La mayoría de historias no tiene un final feliz. Cada día dos o tres personas mueren esperando un órgano. “El 15% de los pacientes en lista de espera fallecen cada año”, dice el Minsa, lo que representaría en promedio 900 peruanos.

La espera para Santiago, con un corazón que crecía en exceso y el resto de órganos sobreesforzados (cardiopatía dilatada), estuvo acompañada por el miedo de sus padres cada vez que tardaba en despertar; por la ansiedad que los obligaba a coger su nariz para confirmar que respiraba, por los engaños para que tome sus seis pastillas mezcladas con comida.

Pero también por lo que significaba una llamada. Una llamada que le avise que una familia había aceptado donar un órgano y que nunca llegó.

Una madrugada timbró el celular de Limber. "Yo me ponía loco, se me aceleraba mi corazón, no sabes lo que te van a decir". Aquella vez lo llamaron para avisarle que Santiago, hospitalizado en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud había sufrido un nuevo paro cardiaco. Era uno de los tres que decidieron el final de su vida el 14 de setiembre.

Por ahora, en el Incor hay un niño en lista de espera. Solo en agosto pasado, otros dos pequeños fallecieron sin recibir una donación. Alejandro Zumarán, de 6 años, que llegó desde Chiclayo; y Harold Torres, 11 años, de Moyobamba. Sus padres, ahora, hacen un llamado de solidaridad en este país de escucha selectiva. Piden por los que aún se quedan.

De los miles de pacientes que necesitan el trasplante de algún órgano como Alejandrito o Santiago, solo 419 lo han recibido el 2017 en EsSalud.

El trasplante de corazón es el más difícil de lograr. Del total de donantes, menos del 20% de familias ceden el órgano de un fallecido. El corazón de una persona con muerte encefálica –el requerido para una donación- debe trasplantarse durante 24 o 36 horas– fuera del cuerpo solo dura 4 horas. Una persona con un mal cardiaco puede vivir un promedio de un año. "Para el corazón corremos contra el tiempo. En el Perú son más los que fallecen que los que se trasplantan", dice Carlos Carvallo, gerente de Procura y Trasplante de EsSalud. Por cada persona que recibe un órgano, otras dos fallecen.

Limber estaba seguro de que si lo llamaban sería para darle una mala noticia. "Solo había un 10% de posibilidad que lo hagan por un trasplante", dice. Ya un médico le había adelantado que su hijo se iría apagando como una vela.

Una vez le comentaron que había una niña con muerte cerebral en Arequipa. “Le propusieron a su madre que done su corazón. Ella dijo que lo pensaría, pero después no aceptó". En otra oportunidad, una mujer de Ica le escribió diciéndole que su sobrino de 23 años tenía muerte cerebral y que podían donarle el esperado corazón.

Para recibir este órgano o un hígado, hay requisitos como el parecido genético, la compatibilidad de grupo sanguíneo entre el donante y el receptor, y que el tamaño del órgano donado sea el adecuado para el cuerpo de quien lo va a recibir. Esto último no se cumplía con Santiago si el caso de Ica prosperaba, por lo que Limber avisó a la madre de otro niño en espera: Harold Torres.

OPORTUNIDADES PERDIDAS

En los ocho meses en lista de espera, la maestra Jessy Rengifo, 46 años, no recibió ni una sola llamada del hospital sobre un posible donante. Su hijo Harold padecía de una miocardiopatía restrictiva desde los 9 años. “Su corazón era grande y tenía como dos huecos separados en forma de ocho. Cada día se hacía más viejito”, dice desde Moyobamba (San Martín). Su hijo de once años se cansaba de caminar, comer y dormir.

Además del corazón, en el Perú también se trasplantan riñones, hígado, pulmones, córneas, páncreas y médula. Carlos Carvallo, de EsSalud, explica que de los 11 mil pacientes en diálisis, 800 están listos para recibir un trasplante de riñón, pero solo 150 lo logran. Para el hígado, cerca de 40 están a la espera y solo un pequeño grupo recibe trasplante. El resto fallece.

En un cuarto de Los Olivos, donde vivían desde enero, Jessy y Harold esperaban un corazón. En todo ese periodo debían tener un celular siempre con batería y las maletas listas para partir hacia el hospital por si había algún donante disponible. “Me angustiaba que mi celular tenga la batería baja”, dice. A veces, su niño le bromeaba: “Mira, mamá, tres llamadas perdidas del Incor”, mentía. Después se echaba a reír: “Vamos a Moyobamba. Acá perdemos tiempo”.

Solo hubo una llamada de esperanza. La de Limber Camacho por el caso del joven de 23 años con muerte cerebral en Ica, la cual no prosperó. Poco después le contaron que había una niña de 6 años con muerte cerebral, cuya familia no aceptó entregar sus órganos.

La donación debe ser voluntaria, anónima y no direccionada. Un posible donante es a quien, después de la evaluación médica, se le confirma el diagnóstico de muerte encefálica. “Es importante que la persona en vida haya expresado a su familia su decisión de donar (o a través de su DNI) y que eso se respete”, dice Esperanza Meza, del Minsa. De una persona, se puede donar diez órganos. Sin embargo, el 80% de trasplantes no se realiza porque la familia no acepta el procedimiento.

VENERAR LA MUERTE

El futbolista Anderson Díaz estuvo dos meses en lista de espera. El exjugador de Real Garcilaso, de 24 años, falleció en marzo pasado de una neumonía mientras aguardaba por un corazón. “No había donantes. Nunca supe qué tuvo mi hijo”, comparte su madre Ruth Bellido desde el Cusco.

La mayoría de pacientes que necesita un corazón son jóvenes entre 20 y 35 años. “En el caso del riñón es 150 veces más probable que necesitemos un trasplante a que fallezcamos en condiciones de ser donante”, dice Carvallo, de EsSalud.

Los padres de los que ya no están intentan dar una explicación de por qué las familias no ceden los órganos de sus fallecidos: veneramos demasiado a los muertos o queremos enterrar a nuestros hijos completos. “Pero todo es prestado”, insiste Limber, quien dice que si le hubiera tocado dar los órganos de su hijo, lo hacía. Luego recuerda la primera vez que llevó a Santiago al estadio. En los videos, grita, aplaude, no deja de ser un niño, aunque el tiempo se acababa. Ese día llevó la camiseta 9 en todo el partido. La pelota ahora corre en la cancha de los que aún estamos.❧

Iniciativas para donaciones aún en el Congreso