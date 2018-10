San Borja: taxista amenaza y humilla a pasajera que quiso bajarse de auto [VIDEO]

Indignante. Cada día se ven más reacciones violentas en las pistas. Esta vez un taxista amenazó y hasta humilló a la mujer que llevaba como pasajera luego de que esta quiso bajarse del auto al ver las malas maniobras que realizaba al manejar. El hecho ocurrió en San Borja.

Según contó Janet Vargas, ella tomó un taxi en la Municipalidad de San Borja, pero durante ocho cuadras el conductor, identificado como Martín Maximiliano Medina Revoredo, manejó de la peor manera e intentó pasar a otros vehículos.

Esta fue la razón por la que la mujer decidió bajarse del taxi y le pidió al hombre que se estacione. El sujeto detuvo el auto en la avenida Primavera, pero allí empezó a amenazarla y humillarla.

Martín Medina quiso cobrarle ocho soles por el trayecto que la llevó y no le permitió bajar si es que ella no cumplía con el pedido, pero la mujer estaba tan asustada que se limitó a no responder. Fue entonces cuando el conductor del auto que iba adelante decidió intervenir.

“La señora estaba llorando y asustada”, contó Renzo Herrera, quien estuvo dispuesto a pagar los ocho soles para que el taxista deje bajar a la mujer.

“Háblame bien. Te voy a meter la yugular”, le dijo el taxista a Herrera, cuando escuchó que el conductor lo tildó de “energúmeno”.

El taxista, lejos de aceptar el pago de Renzo Herrera, continuó intimidándolo.

Luego de varios minutos, la Policía intervino en el hecho y trasladó al conductor a la comisaría Chacarilla- Estanque, de San Borja.