Pacori acusa a fujimorismo de apoyar a Hinostroza

Puno. El congresista Oracio Pacori no duda que César Hinostroza fugó del país con el apoyo del fujimorismo.

“Su huida ratifica que el magistrado sí era líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y como tuvo poder e influencia en la magistratura, recibió ayuda para escapar”, dijo el legislador.

Pacori precisó que el fujimorismo no da puntada sin hilo para proteger sus intereses. “El informe de las denuncias constitucionales contra César Hinostroza y miembros del ex CNM no quiso ser aprobado por el fujimorismo. Hubo trabas y excusas para librarlos”, recordó.

Sobre las conversaciones de Telegram entre el grupo llamado “La Botica”, donde varios congresistas fujimoristas planean desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori, aseguró que no le sorprende ese modo de actuar.