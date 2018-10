“Velásquez corrupto y traidor del Apra y defensor de oficio del fujimorismo”

Redacción Chiclayo

En el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, usted fue abogado del expresidente Alan García y de otros apristas...

Así es, al igual que de Agustín Mantilla Campos, de varios ministros de Estado perseguidos en aquella época, así como de Jorge Idiáquez, quien fue secretario privado de Víctor Raúl Haya de la Torre.

Su trayectoria política y profesional le permitieron ser uno de los defensores, pues a pesar de la dictadura no se amilanó…

Tengo una trayectoria de 36 años limpia, de tal manera que cuando allanaron el Partido Aprista Peruano intervine sin temor.

¿Ser defensor de apristas reconocidos en momentos cruciales de la historia peruana le ha dejado una lección?

Yo publiqué un libro y lo hizo de conocimiento La República. Gustavo Mohme Llona en vida lo resaltó, incluso me envió una carta por mi lucha a favor de la democracia. Y la lección es que mi trabajo fue jurídico y no político.

¿Por ser aprista sufrió agresiones y sus derechos fueron vulnerados?

Claro que sí. Recuerdo que en 1994 me detuvieron en el aeropuerto José Quiñones Gonzales en Chiclayo. A golpes el SIN (Servicio de Inteligencia) me quiso desaparecer. César Zumaeta y Javier Velásquez presenciaron la captura, pero fueron tan cobardes que no me defendieron, le tenían miedo al SIN.

En el segundo gobierno de Alan García se dio el caso de los llamados narcoindultos.

Este caso es cuestionado totalmente. No estoy de acuerdo porque no se puede utilizar una ley para que sea un filtro y se liberen a jefes de mafia y de cárteles. Víctor Raúl no nos enseñó eso, fue el fundador y jefe de un partido moral, limpio. Nunca fue procesado por corrupción.

La reacción

Como militante y exdirectivo aprista, ¿qué opina de su partido?

El Apra está destruido por personas que lo asaltaron. Han cambiado la doctrina del Apra por la corrupción. Hoy día muchos de los que dirigen la organización política están procesados y denunciados; uno de ellos llegó a ser presidente de la Comisión Política y es Javier Velásquez Quesquén, que es la vergüenza, la indignación y la traición a los principios del Apra.

¿Así lo considera a Velásquez?

Es un traidor que nunca ha tenido formación aprista, porque un aprista jamás se vuelve abogado de oficio del fujimorismo. Él defiende a Keiko Fujimori, al punto de cuestionar los 36 meses de prisión preventiva que ha solicitado el fiscal Domingo Pérez contra ella.

¿Cree que Velásquez también blindó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, al sostener que no procedían las acusaciones por presuntas graves infracciones a la Constitución?

Él blindó a Chávarry con exposiciones y votó en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es el defensor de Chávarry y de Héctor Becerril. Chávarry debe salir del Ministerio Público por dignidad, por ética de una institución. Él estaría implicado en una investigación por el caso de la organización “Los Cuellos Blancos del Callao”, por lo tanto hay incriminación directa, la que se aplica a otros, pero a él no. Es una situación que llama la atención.

Investigado

En sus redes sociales llama corrupto a Velásquez...

No solo digo que Velásquez es traidor, sino corrupto. Yo le digo así en el Facebook.

¿Tiene pruebas para acreditarlo?

Hay un proceso y así lo demuestra la carpeta fiscal n.º 39-2016, la que está cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco. Existe una investigación preparatoria en la que el colaborador eficaz 12-2015 señaló que entregó 70 mil soles a Velásquez en el Hotel Sheraton como operador político y con la finalidad de que Edwin Oviedo se mantenga en la administración de las azucareras, elaborando normas en el Congreso que le favorezcan.

¿Se refiere a la Ley de Protección Patrimonial?

Así es. Resulta de este caso la pregunta, ¿por qué Velásquez protege a Chávarry? Es por su conveniencia personal, por el peligro. Al punto que por sus influencias ha logrado que la investigación que dirige el fiscal Carrasco pueda ser vista en Lima, al fundamentar que por ser congresista debe ser tratado por una autoridad fiscal nacional. ¿Y quién lo va a decidir? Chávarry.

¿O sea, es Chávarry el que tendrá la última palabra?

Está en las manos de Chávarry y si bien es el fiscal de la Nación, él determinará quién asumirá la investigación porque tiene el poder. Javier Velásquez ha destrozado el partido de Haya de la Torre, lo que no le vamos a perdonar los apristas porque tarde o temprano se le pasará la factura. Tarde o temprano los mercaderes de la política rendirán cuentas.

¿El congresista lambayecano es un mercader de la política?

Sí lo es. Por ejemplo, ¿qué alcalde que ha puesto Velásquez en la región Lambayeque no tiene investigación y procesos penales? Casi todos, incluso uno está con orden de captura, como es Jaime Urbina, elegido burgomaestre del distrito de Pacora y no se queda atrás Manuel Valverde, exalcalde del distrito de Pítipo.

¿De esta manera se dañó al Apra?

Javier Velásquez elegía al candidato. ¿Qué más daño le puede hacer al partido? El Apra da pena, cuando en las últimas elecciones no ha sacado ni para el té, tal como lo decimos en la criollada. ¿Y dónde está la denuncia de su secretaria que ganaba licitaciones hasta en el Ejército? Velásquez es uno de los más grandes millonarios del país.