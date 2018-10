Enfermedades producidas por las redes

Anteriormente ya habíamos visto que el uso excesivo de redes sociales puede desencadenar diversos problemas de personalidad y salud mental como ansiedad, depresión, aislamiento, desórdenes de sueño, malas relaciones interpersonales, entre otros. Sin embargo, existen enfermedades exclusivas producidas por algunas plataformas digitales.

El primer caso se refiere a una fobia conocida como “FoMO” (Fear of Missing Out, en inglés), que significa “Miedo a perderse de algo”. Este problema se presenta principalmente por el uso no adecuado de Instagram, WhatsApp y Facebook según un reciente estudio de la Real Sociedad de Salud Pública y del Movimiento de Salud Joven (YHM).

El FoMO viene a ser nada más y nada menos que una nueva forma de ansiedad (similar a la producida por el síndrome de abstinencia), que se produce por la necesidad compulsiva de estar conectados permanentemente para no ser excluidos de conocer los últimos memes, retos de moda o tendencias en el mundo digital.

Un segundo problema de salud es el recientemente denominado “Snapchat Dysmorphia”, que viene a ser un trastorno obsesivo desarrollado por los usuarios sobre su apariencia en redes sociales como Snapchat o Instagram. Este se vuelve tan peligroso que los que lo padecen llegan al extremo de pagar cirugías para verse “igual” en la vida real que en las fotografías con filtros.

"Esta es una tendencia alarmante porque esos selfies filtrados a menudo presentan una apariencia inalcanzable y están borrando la línea de realidad y fantasía para estos pacientes", se afirma en un artículo publicado en la revista médica JAMA Facial Plastic Surgery, por galenos del Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston.

Allí además advierten que la situación se puede agravar, desencadenándose un Trastorno Dismórfico Corporal que se manifiesta como una obsesión severa con los defectos físicos percibidos, acompañada de una ansiedad extrema.

PD. Finalmente, y aunque no es una red social propiamente dicha, se reportó el primer caso de adicción a Netflix en India. Allí un joven de 26 años buscó ayuda médica afirmando que sufría de falta de atención y era incapaz de interactuar adecuadamente con personas. Ello tras dedicar los últimos meses hasta 10 horas al día en la plataforma de video por streaming.