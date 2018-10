Metro de Lima: mujer reclama por intromisión en cola y es agredida

Nuevo caso de violencia física. Una mujer denunció haber sido agredida en el Metro de Lima, después de reclamarle a una señora por meterse en la cola del trasporte público.

Hilda Andrade Pozo, quien resultó con diversos arañones en la cara, indicó que se encontraba haciendo fila en la estación Bayóvar en el Metro de Lima cuando la victimaría, identificada como Milena Gamarra de 41 años, intentó meterse a la cola.

Según la información que trascendió, la víctima se encontraba haciendo fila para dirigirse a su trabajo en Gamarra, cuando presenció que su agresora empujó a un joven en su intento de ingresar más rápido a uno de los bagones del Metro de Lima.

"Volteó, me arañó la cara y me dijo 'señora no se meta'. Como vi que estaba arañada, lo único que hice fue llamar al personal del tren y denunciarla", contó Hilda Andrade Pozo.

Al respecto, el personal del Metro de Lima llegó hasta el lugar y trasladó a ambas mujeres a la comisaría de San Juan de Lurigancho. En el lugar, Hilda Andrade Pozo y su agresora, Milena Gamarra, pasaron por el médico legista; sin embargo, la segunda no habría tenido presencia de agresiones.