MINSA: prepara ley para que todos los peruanos sean donantes de órganos.

Debido a la baja tasa de donación de órganos y tejidos en el Perú, 1,6 por cada millón de habitantes, el Ministerio de Salud (MINSA) ha preparado un proyecto de ley conocido como la “Ley del donante presunto”. Esta ya se encuentra en la recta final y cuenta con el apoyo de la Ministra de Salud, Silvia Pessah.

Luz Esperanza Meza, jefa de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, explicó que la normal consiste en contemplar que todos los peruanos se conviertan en donantes de órganos y tejidos, al menos que expresen lo contrario. Asimismo, aclaró que el término ‘’todos’’ incluye a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

“Con esta ley ya no vamos a decir (en el DNI) que somos donantes. Por esta ley todos van a ser donantes, salvo que expresemos, en vida, que no queremos. El Ministerio de Salud manejará un registro de no donantes”, explicó Meza. La doctora espera que esta ley tenga un impacto positivo en el Perú.

Al mismo tiempo, el Minsa viene trabajando en el fortalecimiento de los hospital en donde se realizarían los trasplantes de órganos. Se está mejorando la infraestructura y también se está capacitando a 70 procuradores de salud, quienes serán las personas que informarán a los familiares sobre la normativa.

Esta práctica no es nueva en el mundo. En países como Colombia y Francia ya es una realidad. De acuerdo a sus leyes, todos los ciudadanos de ambos países son donantes de órganos y tejidos por defecto, al menos que se indique lo contrario.