Presidente de la Corte de Justicia de Tumbes niega amistad con César Hinostroza

Tras confirmarse la fuga del ex vocal supremo César Hinostroza, suscitada el pasado 7 de octubre evadiendo el control migratorio de la frontera de Tumbes, el presidente de la Corte Superior de Justicia de la región, Perú Valentín Jiménez La Rosa, negó tener algún vínculo de amistad.

“Al ex juez Hinostroza Pariachi lo conozco en razón de que ocupaba un cargo como magistrado Supremo pero jamás he dialogado personalmente, ni por teléfono con él, no tengo relación de amistad alguna con la persona”, expresó el magistrado.

El juez Jiménez La Rosa, además, reveló que se encuentra en un evento en el país de Ecuador para combatir la trata de personas, y se sorprendió con la información que lo vincula con César Hinostroza.

"Cuando digo que lo conozco me refiero a que por el cargo que ostentaba, como miembro del Poder Judicial, se de su existencia, pero como repito jamás he tenido dialogo con Hinostroza Pariachi", dijo.

El titular de la Corte en Tumbes, Perú Valentín Jiménez La Rosa, dijo que apuesta por una reforma inmediata en el Poder Judicial ante el escándalo de corrupción que han generado las escuchas de jueces supremos y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Nosotros apoyamos la decisión del gobierno de reformar el Poder Judicial, solamente hacemos un pedido, que para la reforma del Poder Judicial nos den participación, queremos opinar y ser convocados en esta reestructuración”, indicó.