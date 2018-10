Vía de Evitamiento y Línea Amarilla: conductores se niegan a pagar peaje tras aumento de tarifa [VIDEOS]

Tras el incremento en el costo de peaje a S/5,70 de las vías administradas por Lamsac, Vía de Evitamiento y Línea Amarilla, los conductores han mostrado su malestar ante esta medida.

En videos compartidos en redes sociales se muestra que algunos choferes pagan el monto anterior (S/5,30) y otros pasan de largo las casetas. Los conductores señalan que es un abuso el incremento de la tarifa del peaje.

“Suben la tarifa y no hay resolución en la que la municipalidad (de Lima) haya aprobado el precio sugerido de peaje”, señala uno de los conductores, luego de reclamar al personal de Lamsac. Solo realizó el pago de S/5.30.

En un video difundido en Facebook, otro chofer también reclamó al personal de la empresa Lamsac, antes de pagar el costo anterior. “Que me pongan la multa, no importa. No voy a pagar este abuso”, dijo. Otros incluso pasaron de largo, activándose inmediatamente una alarma.

Cabe señalar que según la tabla de infracciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), transitar por una vía sin pagar el costo de peaje es una falta de tipo G71 que califica como grave, que se sanciona con el pago de una multa de S/332.

"Circular por las vías públicas terrestres donde se encuentran instaladas garitas o puntos de peaje, sin pagar la tarifa de peaje aprobada por la autoridad competente o el establecido en los contratos de concesión respectivos", señala la norma del SAT.

Pero, hasta el momento el nuevo costo del peaje impuesto por la empresa Lamsac para Vía de Evitamiento y Línea Amarilla no ha sido aceptado por la Municipalidad de Lima. El caso se encuentra en un proceso arbitral.