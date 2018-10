Universitario que fue detenido por matar a delincuente denunció amenazas de policías [VIDEO]

Por fin fue liberado Raúl Ramírez Troncoso, el joven estudiante de Veterinaria que fue detenido tras una confusa operación policial, en la que un delincuente murió. El universitario reveló la indignante manera en que lo trataron y denunció irregularidades en la Depincri del Callao.

Tras el emotivo reencuentro con sus padres, el universitario habló esta mañana sobre la difícil experiencia que le tocó vivir al estar detenido.

“En el penal estuve en un pabellón tranquilo, el mayor temor que tenía era por la seguridad de mis padres y de mi enamorada Gianella, por las amenazas que recibía en la Depincri Callao”, dijo el joven universitario.

Además, el joven estudiante señaló que el incidente que sufrió podría indicar irregularidades que ocurren dentro de la Policía y en la región Callao. “No sé si en el Callao en general, pero en la Depincri Callao sí”.

"He sentido y he vivido un intento de secuestro, me tuvieron incomunicado por casi 12 horas, amenazado, haciendo ejercicios, es una cosa que no te lo imaginas”, reveló el joven universitario.