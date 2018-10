Bebé de tres meses sobrevivió a un aparatoso choque entre combis [VIDEO]

Bebé de tres meses sobrevivió a un aparatoso choque entre dos combis. El accidente de tránsito se registró en la Av. Circunvalación en el distrito de San Luis, el día de ayer.

El video que registró minutos después del accidente, mostró como los peatones que se encontraban cerca de la zona, ayudaron con el rescate del pequeño, quién resultó ileso después del trágico incidente.

Según los pasajeros, el choque se habría producido por el exceso de velocidad de ambos vehículos de transporte público; sin embargo, las investigaciones determinar las causas de la fatídica eventualidad.

“No miden su velocidad. Ellos no miran si hay criaturas. No hay semáforos, no hay rompemuelles. No es el primer accidente, ya ha habido más de 4”, comentaron algunos de los testigos para las cámaras de Buenos Días Perú.

De acuerdo a la información que trascendió, la zona de San Luis, cerca al mercado de frutas, tendría una serie de problemáticas que lo convertiría en una bomba de tiempo contra los transeúntes.

“Bajan del mercado carretas, tricíclos, motos, camiones taxis con cargas. Los camiones a veces bajan y no respetan porque se meten. No hay ni policías que cuiden acá”, precisaron los vecinos del distrito de San Luis.

Asimismo, siete personas habrían resultado con heridas leves tras el choque de ambas combis en el distrito de San Luis, cerca al mercado de frutas.