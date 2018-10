Internan mototaxis por infringir ordenanza municipal en Chiclayo

Con apoyo de los efectivos de Tránsito de la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Chiclayo a través de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes, continúa internando vehículos motorizados, que incumplen con el recorrido establecido en la Ordenanza Municipal N°007-MPCH/A.

El último lunes 15 de octubre, en un operativo realizado en el óvalo carretera al distrito de Pomalca y en el parque Las Fuentes, se lograron internar en el depósito municipal 10 mototaxis, por transitar en el cuadrante de restricción de circulación de vehículos automotores menores de la modalidad mototaxi y motocargueras.

Todas estas unidades fueron intervenidas por no contar con autorización municipal; una combi, por uso de paradero no autorizado; y finalmente, 3 camiones por no contar con autorización de carga y descarga.

Los inspectores de transportes colocaron las debidas infracciones a estos vehículos, las cuales oscilan: el 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por transitar en el casco central; por uso de paradero informal, el 20% de la UIT; por no contar con autorización municipal, el 40% de la UIT; y la multa por no contar con permiso de carga y descarga, el 40% de la UIT.

Cabe indicar que, todos los vehículos pagan derecho de internamiento; y si se paga la infracción dentro de los 5 primeros días, sólo se cancela la mitad del porcentaje de la UIT. De esta manera la comuna hace respetar el nuevo anillo vial establecido a fin de mejorar el tránsito en el centro de la ciudad.