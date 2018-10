Lurín: cobradora de combi y pasajera se jalaron los cabellos por precio del pasaje [VIDEO]

Más casos de violencia en el transporte público se registran en Lima. El fin de semana una joven agredió verbal y físicamente a un conductor de Uber porque este no quiso llevarla a su destino; ahora una pelea se registró dentro de una combi.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a cómo una cobradora de una unidad de transporte público y una pasajera se agarran de los cabellos porque no estaban de acuerdo en la tarifa del pasaje.

"Tú estás empezando, ¡tú has empezado!, tú me estás poniendo la mano", se le escucha decir a una de las mujeres en el video difundido en redes sociales. Sin embargo, eso no quedó ahí, pues los insultos continuaron.

Ambas mujeres, que no se soltaban los cabellos, hasta se amenazan de muerte. Se detuvieron por los gritos y los reclamos de los pasajeros, quienes desacreditaban lo que presenciaban.

Estos actos de violencia se registran como más frecuencia en las unidades de transporte público y privado.

