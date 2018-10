Lurín: cobradora teme por amenazas de conductor que la lanzó desde bus de transporte [VIDEO]

Matilde Uyhua, la mujer que fue lanzada a la pista desde un bus de transporte, en Lurín, lamentó el hecho y dijo temer por su vida, pues el conductor de la otra unidad vehícular la habría amenazado.

“La verdad sí tengo mucho miedo. No solamente yo sino también el conductor porque incluso el cobrador le dijo ‘yo en cualquier momento te voy a encontrar en la ruta’, comentó la mujer, quien se dedica al oficio desde hace 10 años.

El último domingo, Matilde Uyhua sufrió un acto de violencia durante su hora de trabajo. Un video evidenció la agresión que sufrió por parte de Walter Ríos Zalsamora, el conductor de otro bus de transporte, quien la empujó después de romper el espejo de su vehículo.

En medio del nerviosismo, la madre de familia comentó que el carro donde ella trabaja, rompió el espejo del vehículo pirata, motivo por el cual empezó la agresión.

“La pirata estaba en un paradero, como es carro grande, de casualidad mi carro se llevó el espejo. En tanto, el cobrador de la pirata vino con vidrio en mano .Yo en ese momento me asusté porque pensé que iba a agredir al chófer, por eso me paré en la puerta para que no suba al carro”, indicó la fémina para las cámaras de Buenos Días Perú.

Tras el ataque, Matilde Uyhua indicó qué pasó toda la noche en el hospital, a la espera que le hagan los chequeos correspondientes que determinen la gravedad de sus golpes.

“El conductor me aventó del carro hacia abajo. Me fui de cara y me duele todo el cuerpo. Ayer he estado hasta las 12 de la noche en emergencia. Al conductor también lo ha agarrado a patadas y puñetes.