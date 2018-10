Cajamarca: Bombero y sereno pelean a golpes por atender a mujer herida [VIDEO]

Un inusual incidente se llevó a cabo este fin de semana en Cajamarca donde un sereno y un bombero se agredieron en plena vía pública debido a la disputa por atender a un mujer quien minutos antes sufrió un accidente que le causó un corte en una de las piernas.

Como puede verse en las imágenes captadas por un testigo través de un celular, la agraviada fue primero atendida por personal de serenazgo que llegaron con premura al barrio Pueblo Libre e hicieron lo que pudieron para vendar una de las extremidades de la mujer. Posteriormente la ayudaron a subir a su vehículo para poder trasladarla hasta un nosocomio cercano.

Fue en ese momento que llegó una unidad de bomberos a abordo de una ambulancia y a la fuerza bajó a la mujer a pesar que esta no podía ni pararse. Ese habría sido el aparente inicio de la gresca entre los hombres, quienes además se insultaron y hasta se aplicaron golpes y empujones mientras la víctima debía seguir esperando la atención.

“Han abierto la puerta mientras no he subido a conducir la unidad. Sacan a la señora con una herida abierta en la pierna derecha. En eso (el bombero) se pone a discutir, entonces yo he tratado de calmarlo al conductor y me tira un puñete“, narró el sereno Germán Vásquez Becerra a América Noticias.

En tanto, se supo que ambos implicados en la gresca callejera serán sancionados por sus respectivas instituciones debido a la incorrecta actitud que mostraron ante la emergencia.