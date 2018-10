Muñoz pide a Castañeda resolver controversia del peaje antes de dejar cargo

El conductor Genaro Piscoya pagaba hasta S/ 25,90 diarios por los dos peajes de ida y los dos de regreso, que pasaba en su recorrido de la ruta Lima-Lurín, a través de la vía de Evitamiento. Sin embargo, desde que se elevó el costo del peaje a S/ 5,70 (el último domingo), sus gastos subieron a casi 30 soles. "Cobran tanto en peaje y mira cómo está el tráfico", se queja.

Piscoya, al igual que los miles de conductores que usan la vía de Evitamiento y el túnel del río Rímac, espera que la actual gestión municipal resuelva el alza del peaje.

Precisamente, el alcalde electo por Lima, Jorge Muñoz, hizo un llamado a Luis Castañeda para que resuelva antes de dejar el cargo la controversia por este tema entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria Lamsac.

"Yo espero que resuelva la situación, porque he visto que se ha generado un conflicto con la empresa que unilateralmente ha subido el monto del peaje y Lima Metropolitana dice que no puede hacer nada porque está en un arbitraje. Eso me parece una situación deplorable y hay que solucionarlo", aseveró Muñoz.

En este sentido, pidió que en estos dos meses y medio Castañeda busque una solución y haga "una transferencia adecuada de la gestión como se ha comprometido".

Adelantó que está haciendo consultas legales para revisar las concesiones de los peajes cuando asuma el cargo.

"Estamos evaluando estrategias. Yo necesito tener también más documentos de los que tenemos a la fecha. Sin duda, esto va a venir de una forma un poco más extensa cuando tengamos ya la comisión de transferencia trabajando. No quisiera revelar qué es lo que estamos pensando, pero estamos haciendo algunas consultas legales para ver cómo proceder", indicó.

caducidad del contrato

En tanto, la municipalidad de Lima anunció que interpondrá medidas cautelares para que Lamsac suspenda el incremento del peaje en el más breve plazo, mientras no se resuelva la controversia arbitral.

El procurador de la MML, Ricardo Rodríguez, precisó que el municipio de Lima aplicará penalidades a Lamsac, las cuales podrían ir hasta la cancelación del contrato de concesión.

"Al ver que el usuario viene pagando el incremento injusto, la MML se verá obligada a aplicar las penalidades contractuales establecidas en el capítulo 15 y 16 del contrato de concesión y que podrían incluso generar la caducidad de la concesión o terminación unilateral del contrato", dijo.

Explicó que la MML, a través de su supervisor contractual, está evaluando todas las penalidades, desde las que tienen carácter pecuniario hasta la posible caducidad del contrato. "Para determinar la penalidad pecuniaria tiene que evaluarse cuál sería el daño, el perjuicio contractual y cuántas personas afectadas. El supervisor contractual establecerá la multa".

Sin embargo, Lamsac ha ratificado que se está aplicando el contrato de concesión y que no hay una base legal para una suspensión del reajuste. "El hecho de que haya una situación controvertida por la MML no impide que se siga aplicando el contrato. La tarifa ha sido calculada correctamente", aseveró a este diario tras indicar que no hay ningún monto que devolver. ❧

claves