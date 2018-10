Manuel Vera: “Hay un ensañamiento del fiscal contra mí y no sé por qué”

Luego de idas y venidas, Manuel Vera Paredes nos brinda una entrevista. De plano dice que no quiere pronunciarse sobre el pedido de prisión preventiva que presentó la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Pero de pronto niega todo y dice que demostrará su inocencia en los tribunales.

La Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para usted, su esposa y otros miembros de su entorno que son investigados. ¿Qué piensa sobre ello?

Usted lo tiene primero que yo. Esto es privado, ¿cómo es que ha salido? Es el primer punto. Yo me sorprendo cómo es que ustedes lo tienen.

Tenemos nuestras fuentes...

Solo digo que es privado. Por ello no hay nada que decir, pero bueno, estoy aquí para decirle que todo se resolverá en juicio.

Hay tres causales de supuesta obstaculización de su parte en las que la fiscal basa el pedido de prisión preventiva. Primero están los testigos, que estarían dando información falsa...

Yo no tengo ninguna influencia sobre ningún testigo. Son gente adulta a la que yo no he acudido para que cambien sus declaraciones.

La esposa de uno de sus supuestos clientes de la granja de pekineses ha dicho que esta existía pero que se le compraban patos comunes e incluso hay contradicción en la forma de venta que dio su esposa.

Yo no sé, eso ya se aclarará en su momento.

También está la declaración del señor Benjamín Paredes, su tío. Él dijo que se llevaba muy bien con usted. Pero eso no sería cierto, puesto que incluso lo denunció por fraude procesal y otros procesos policiales.

Yo no podría declarar sobre ello. Ya habrá momento durante el juicio.

La segunda causal es quizá la más grave. En esta la fiscal indica que usted habría contactado con el perito contable David Pineda para perjudicar la investigación. Las conclusiones de este fueron que no había desbalance patrimonial.

Nosotros no hemos hecho ningún contacto, ni siquiera conozco al perito.

¿Pero cómo explica que la persona que llevó el informe a la Fiscalía luego caminara cuatro cuadras para subir al carro de su propia abogada?

No sé. A veces el círculo de abogados es muy pequeño. Además ese seguimiento se habría hecho sin la autorización del juez.

¿Usted interfirió con el perito para cambiar el resultado a su favor?

Eso jamás. Pero sí puedo decir que la fiscal trató de influir en que los resultados finales siempre salgan en mi contra. No sé qué pasó que se pelearon. Incluso el perito envió una carta denunciando que el fiscal Boris Vilca (fiscal responsable del caso) hizo observaciones queriéndole imponer su posición.

La Fiscalía además asegura que habría personas como testaferros en la compra de autos.

Eso también es falso. No sé qué tiene la Fiscalía. Ellos se han puesto a investigar a cada persona que me ha visitado en mi casa. Eso es un ensañamiento contra mi persona, yo no sé por qué si todo lo he sustentado. Tengo mis ahorros de cuando era militar, muy aparte de la granja. A otros que tienen peores cosas (en lavado de activos) les han archivado los casos en 12 meses.

¿Podría demostrar que su hijastro y otros amigos tienen solvencia para adquirir esos bienes?

Por supuesto. Mi hijastro es policía. Por esta investigación podría perder su trabajo. Días antes de comprar su carro, se hizo un préstamo al Banco de Comercio. Y las otras dos personas también, son mineros y tienen solvencia.

Garantiza que no se escapará del país.

¿Por qué me iría? Aquí tengo a mis hijos pequeños, tengo que cuidarlos.