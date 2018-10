Uber: mujer que agredió a conductor se negó a pedirle disculpas [VIDEO]

Sol Estrada Liza, la mujer que agredió hace unos días a un conductor de la empresa Uber, presentó su descargó y, pese a qué aceptó el ataque, lo justificó.

La agresividad y las palabras peyorativos que utilizó Estrada Liza para insultar al trabajador de Uber, tuvieron un trasfondo, según indicó la fémina para el programa Tengo algo que decirte.

“Yo no tengo porque pedir disculpas a nadie porque ha sido una reacción. de repente una mala reacción, pero ha sido una reacción a lo que el taxista me insultó previamente, antes que empiece a grabar. Me trató horrible, incluso me tocó el brazo empujándome para que yo salga de su taxi, aseguró Sol Estrada Liza.

Según sus declaraciones, presentadas esta tarde, Franklin David Mendoza Castillo la habría obligado a bajar del taxi sin por lo menor, darle un minuto para que espere al siguiente vehículo.

“Yo simplemente le había pedido un minuto, había bebido, estaba sola, quería que me baje altoque en medio de la pista, sólo le había pedido un minuto mientras pedía un taxi [...] Él se negó rotundamente diciéndome que a él no se le daba la gana de esperarme porque estaba perdiendo plata”.

Al respecto, Sol Estrada Liza también comentó que ya presentó la denuncia a Indecopi y ante las personas, que tras el hecho, han invadido su privacidad y la de sus familiares, quien según ella, son los más vulnerables tras su accionar de violencia.

Usuaria agredió e insultó a conductor de Uber

Hace unos días, cientos de ciudadanos fueron testigos del video que fue subido a Facebook, donde se evidenció como Sol Estrada Liza agredió física y verbalmente a Franklin David Mendoza Castillo, conductor de la empresa Uber.

La grabación, que generó diversas reacciones en la red social, se dio después que Mendoza Castillo se negara a llevar a su destino a la joven. Ante esto, Estrada Liza se mostró muy ofuscada, por lo que lanzó diversas cachetadas contra el hombre.