Metropolitano: mujer agredió a tres jóvenes por no cederle el asiento [VIDEO]

Una nueva denuncia en Facebook evidenció un hecho de violencia. Esta mañana, una mujer agredió a tres jóvenes en el bus del Metropolitano por no querer cederle el asiento.

Según la acusación de Facebook, la mujer habría golpeado a tres personas en el interior del bus del Metropolitano porque no encontró asiento. “Al ingresar voy a la derecha y me siento en el último lugar, ella no encuentra asiento y golpea a una señorita, luego va a otro y al ver que un joven le ganó le mete un puñete en la espalda y luego me ve a mí y me mete un puñete en el ojo”, se puede leer en la publicación de la red social.

La información que trascendió es que, la fémina, quien aún no ha sido identificada, habría tenido un altercado con el denunciante en la estación izaguirre, en horas de mañana.

“Yo no le respondí, pero sí llamé al orientador y sucede todo lo que ven en el video. No sé el nombre de la chica, pero ahora me encuentro en la comisaría poniendo la denuncia”, sentenció Cabello Angel, una de las personas que habría resultado herido en el Metropolitano.

La otra grabación que también fue subida a Facebook, contó con las declaraciones de los otros dos agraviados, quienes confirmaron la golpiza que recibieron por parte de la mujer.

“Te voy a poner la denuncia en la comisaría por golpearme. Sí, me ha golpeado en la espalda”, sentenció uno de los posibles agredidos.