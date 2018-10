Ferreñafe: Menor muere ahogado en centro turístico Mayascón

El nuevo destino turístico dela región Lambayeque, Los Juagueyes de Mayascón, cobraron su primera víctima mortal luego que un menor de edad se ahogara en una de sus pozas naturales.

El desafortunado incidente se produjo el pasado domingo al promediar las 5 de la tarde, cuando cuatro menores se encontraban disfrutando del fin de semana y se bañaban en una de las pozas del mencionado destino turístico natural.

Según los otros tres menores, todos se encontraban tomando sol y chapoteando en la orilla sin percatarse en qué momento el menor C. G. R. D. (16) se adentró a lo más profundo de la poza y terminó por ahogarse.

Sus amigos, identificados con las iniciales L. J. C. C. (16), E. A. D. B. (16) y A. N. C. C. (12) al ver a su amigo ahogándose inmediatamente emprendieron el regreso a la casa más cercana para solicitar ayuda y poder rescatar a Carlos G. R. D.; sin embargo y debido al largo trecho que se debe caminar hasta el punto más urbano, al regresar el adolescente ya se encontraba sin vida.

Hasta el lugar de los hechos llegó personal de la Policía Nacional, que junto a campesinos de la zona, lograron recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta la morgue de Chiclayo tras la orden de levantamiento de cadáver remitido por la fiscal de turno de Ferreñafe, Jennifer Salavarria Castillo.

Pobladores y algunos representantes de la sociedad civil han solicitado a las autoridades competentes evaluar el poner el valor dicho lugar turístico y colocar personal que brinde seguridad a los cientos de visitantes que acuden a este recinto natural, y de esa manera evitar un nuevo incidente que le pueda costar la vida a otra persona.