La Victoria: sujeto intentó matar con un revólver a su expareja [VIDEO]

Indignante. Una mujer denunció que su expareja y padre de su bebé de 10 meses, identificado como Elver Vargas Ramos, intentó asesinarla con un revólver. El hombre se se dirigió a su puesto de trabajo en La Victoria para cometer su crimen, pero no lo logró.

La víctima reveló que desde que ella decidió terminar la relación, el hombre se negó y comenzó a enviarle constantes amenazas de muerte.

“No me deja estar tranquila, incluso en mi trabajo. Hoy vino con un arma y ha querido que le entregue a mi bebé, me quiso disparar, pero como la bala no salió, no pudo y se retiró”, reveló la mujer.

Cansada de las agresiones y asustada con este último hecho, la mujer decidió denunciar a su expareja ante las autoridades. Así, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la sección Familia de la comisaría de Apolo intervinieron al agresor, a quien se le encontró con un arma con signos de haber sido utilizado.

“Quiero que ya no me fastidie, que me deje estar tranquila, solo quiero estar en paz con mi hijo”, pidió la mujer.

El sujeto ha sido puesto a disposición de la Fiscalía para que se le emita sentencia.