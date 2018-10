Ayacucho: menores que desaparecieron en laguna Ccoricocha fueron hallados sin vida

Los menores que salieron hace varios días de pesca con rumbo a la laguna Ccoricocha ubicada en Puquio, capital de la provincia de Lucanas, fueron hallados sin vida a orillas de esta fuente agua. Sus padres son de escasos recursos y piden ayuda para poder enterrarlos, ya que no cuentan con los recursos necesarios.

Se trata del lamentable deceso de los menores de iniciales C.R.A (10) y J.R.A (8) y C.R.R (16), hermanos y primo respectivamente, quienes salieron el viernes cinco de octubre de sus viviendas con el propósito de pescar en la laguna, pero no retornaron. Ese mismo sus familiares pusieron la denuncia en la comisaría de Lucanas, pero no dieron con ellos hasta el viernes once.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los niños se movilizaban en un bote que se habría volteado mientras jugaban, y se ahogaron por la profundidad de la laguna. Esa fue la primera deducción que sacaron sus familiares pues los niños fueron acompañados de un pequeño perro, quien volvió a casa solo, cubierto de lodo.

Los cuerpos fueron hallados a orillas del laguna después de seis días de estar desaparecidos, y fueron conducidos a la morgue del Hospital de Puquio para la necropsia de ley.

Ahora los familiares de los niños piden apoyo a sus vecinos y autoridades para poder enterrar a los menores ya que son de escasos recursos y no cuentan con suficientes ingresos económicos para poder costear los gastos del sepelio. Para cualquier ayuda llamar al número 957989800.